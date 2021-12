Partes de uma ponte e até carro são retirados de canais em Belém

Partes de uma ponte de concreto foram retiradas de um canal localizado na Travessa Doutor Moraes, nesta quinta-feira (9). Não é a primeira vez que a Prefeitura de Belém, através da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), retira entulhos inusitados de canais. Durante serviços de limpeza, um fusca foi encontrado dentro do canal do Tucunduba, no bairro do Guamá.

Esses serviços fazem parte da Operação Inverno, iniciada em novembro de 2021. O objetivo é proporcionar manutenção em todos os 65 canais de Belém, resultando em cerca de 90 quilômetros de limpeza. Destes, 34 canais também receberão limpeza mecanizada. As ações devem durar até fevereiro de 2022, período conhecido como o 'inverno amazônico'.

Os serviços de saneamento para diminuir a incidência de alagamentos na cidade estão sendo realizados desde janeiro de 2021. Com os trabalhos, já foram retiradas mais de 12 mil toneladas de resíduos da doca do Ver-o-Peso, tais como lama, entulho, lixo, carcaças de móveis, sofás e sucatas de carros.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)