Parte do bairro do Umarizal, em Belém, ficará sem água a partir deste domingo (13)

Parte do bairro da Umarizal, em Belém, ficará sem água a partir das 22h deste domingo (13) até as 12h da segunda-feira (13). De acordo com a Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa), equipes técnicas vão analisar o funcionamento das novas redes para garantir que elas sejam implantadas, conforme o previsto, e como se comportam diante de diferentes pressões. Após a conclusão do trabalho, o abastecimento será normalizado de forma gradativa.

Veja os trechos do Umarizal que devem ficar sem água até segunda-feira (13):

Rua Bernal do Couto, entre as avenidas Generalíssimo Deodoro e Alcindo Cacela

Rua João Balbi, entre as avenidas Generalíssimo Deodoro e Alcindo Cacela

Avenida Generalíssimo Deodoro, entre Rua Oliveira Belo e Av. Alcindo Cacela

Avenida Generalíssimo Deodoro, entre Rua Diogo Móia e Av. Alcindo Cacela

Avenida Generalíssimo Deodoro, entre Rua Antonio Barreto e Av. Alcindo Cacela

Avenida Generalíssimo Deodoro, entre Rua Domingos Marreiros e Av. Alcindo Cacela

Avenida Generalíssimo Deodoro, entre Rua Boaventura da Silva e Av. Alcindo Cacela

Avenida Generalíssimo Deodoro, entre Travessa 14 de Março e Av. Alcindo Cacela

A Cosanpa orienta quem tiver caixa d’água que precavenha-se para não sentir a falta do serviço. Os moradores ativos (adimplentes e inadimplentes) da área onde foi feita a setorização já receberam novos hidrômetros. Os que constavam no cadastro da Cosanpa como inativos (que pediram o desligamento do seu ramal à rede da Companhia por construção de poço próprio ou qualquer outro motivo) receberam avisos sobre a implantação da rede nova e a possibilidade de se religarem, com a ativação do ramal.