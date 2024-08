Parque Zoobotânico do Museu Emílio Goeldi celebra 129 anos neste feriado

Recebendo a visita de 300 mil pessoas por ano, em média, o Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi completou 129 anos de existência nesta quinta-feira (15), feriado de Adesão do Pará à Independência do Brasil. E, para celebrar esta data, foi realizada uma programação especial durante a manhã para os visitantes. Com direito a "bolo de flores" e muitas atividades. O aniversário do Parque dá início às celebrações pelos 158 anos de atividades do Museu Goeldi, que foi criado em 6 de outubro de 1866.

Neste ano, com o tema “As memórias contam histórias”, a programação de aniversário do Parque Zoobotânico, o mais antigo do gênero no Brasil, contou com recursos do Setor de Educação (SEEDU) do Museu Goeldi. As atividades educativas dialogaram sobre a preservação da memória, a partir de detalhes da história centenária da base física mais antiga do Museu Goeldi, seus significados e a relevância para a sociedade. Entre os recursos selecionados, destacam-se o Baú de Memórias, a Coleção Didática Emília Snethlage, as Pranchas Didáticas e o kit Os Maiorais do Parque Zoobotânico.

Aniversário do Parque Zoobotânico do Museu Emílio Goeldi Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal

O ponto de encontro para as celebrações com diversão e aprendizados foi a área da Samaumeira Jovem, próximo ao portão da Travessa Nove de Janeiro. Sob os galhos da Samaumeira, o visitante terá teve contato com o Baú de Memórias, um kit educativo, elaborado pelo Clube do Pesquisador Mirim, que conta a história do Museu Goeldi por meio de fotos, objetos históricos e depoimentos.

Também para promover a preservação da memória e sensibilização ambiental, a Coleção didática Emília Snethlage trouxe alguns animais ícones da história do Parque e que cativaram gerações de visitantes. Esses símbolos queridos, após seu falecimento com avançada idade, como o jacaré-açu Alcino e a onça preta Bemp, foram tratados e incorporados à coleção didática.

Vários animais taxidermizados desta coleção já foram moradores do Parque do Goeldi, a realização de ações junto ao público demonstra como o local é um agregador de experiências, realidades e memórias, vividas por diversas gerações de visitantes.

A coroação do aniversário, e o momento mais aguardado, foi quando os visitantes se reúniram para cantar parabéns ao Parque, que alimenta o verde no coração da cidade, ao redor do tradicional bolo de flores, formado por mudas de várias espécies de plantas e que, ao final, foram distribuídas ao público.

O que tem no Parque Zoobotânico?

O Parque Zoobotânico é a porta de entrada para o universo do Museu Goeldi e da Amazônia. Abriga hoje quase 3 mil árvores de grande, médio e pequeno porte, arbustos e cipós; além de cerca de 100 espécies animais, com mais de 1.600 mamíferos, aves e répteis, incluindo 200 peixes. Em seu circuito, os visitantes encontram espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção e também 14 edificações históricas, entre prédios e monumentos.