Goeldi vai se tornar sede do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação na COP30, diz diretor

Investimentos nas pesquisas, manutenções do parque zoobotânico, autorização para concurso público e revitalização dos prédios históricos estão nas pautas de planos a serem executados pelo Museu Paraense Emílio Goeldi, no espaço, após a Liberação de Recursos para a Instituição em preparativos à COP 30. Para anunciar as novidades, uma coletiva de imprensa foi montada, na manhã desta sexta-feira (2), com o diretor Nilson Gabas Júnior e parlamentares da banca do Pará, no Auditório do Centro de Exposições Eduardo Galvão, localizado no bairro de Nazaré, em Belém.

O anúncio ocorreu após o Goeldi receber um repasse de R$ 2 milhões para obras emergenciais, no último mês de maio. Uma audiência promovida pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, a pedido do deputado Raimundo Santos (PSD-PA) foi o que motivou a oportunidade de reformar a infraestrutura do segundo museu mais antigo do país.

A grandiosidade das reformas que virão a ser feitas no Museu não são apenas nos cifrões. Para o diretor do Goeldi, Nilson, essa revitalização é muito importante por possibilitar que o espaço botânico e polo de pesquisas seja cada vez mais conhecido.

“Vai ser importante pelo índico turístico e visitação que vão aguentar em Belém. A cidade tem a capacidade de receber [uma COP 30], e mais o que queremos é um espaço agradável e que seja compatível com o evento”, declarou.

Na coletiva, Nilson informou que a previsão para o início das obras é "quase de imediato”, e que estão primeiro esperando o contrato vigente encerrar para iniciar a reforma. Ele adiantou que será necessário realizar uma licitação pelo tamanho da obra. “Vamos começar de uma maneira acelrada”, garantiu.

Dentro os pontos que serão reformados e adaptados, estão a reforma dos viveiros, que vão custar: onças (R$ 300 mil ); pirarucu (R$ 250 mil); ariranhas (R$ 304.150,31 ); e macacos (R$ 268,732,26). Além da recuperação da ponte das Aves Brejeiras, que irá sair no orçamento de R$ 174,672,93.

Novidades

Durante a realização do evento, Nilson também revelou que o Museu será sede do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação durante a realização da COP 30, em 2025, em Belém do Pará. O diretor informou que o pedido partiu da própria ministra, Luciana Santos.

“Com recursos próprios nós vamos revitalizar um dos prédios históricos que é da diretoria, até porque a ministra vai precisar ter um lugar para ficar e isso nos custará cerca de R$ 600 mil”, informou Nilson. “Até o final do ano o parque zoobotânico será outro”, garantiu.

É uma conquista da ciência do maior museu natural do país, comemora deputado

O deputado Raimundo Santos, que se tornou membro titular da Comissão da Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara após impulsionar o projeto envolvendo o museu, comemorou a oportunidade que está sendo aberto para o espaço e mostrou que os paraenses, leigos e cientistas, só tem a ganhar com a reforma.

“É uma conquista da ciência e do maior museu natural do país. Aqui tem certamente pesquisadores de importância para a ciência, as maiores coleções científicas, obras raras, botânicas. Não só importante para o Museu e nem para o Pará, mas para o mundo”, afirmou.

Os frutos que serão colhidos, segundo o deputado, são a longo prazo. “Não apenas no evento, mas teremos uma revolução na economia, vão circular rendas, recursos e gerar empregos. Eu creio que o Pará nunca mais será o mesmo, virão para cá investidores”, mencionou sobre as oportunidades que irão se abrir com a vinda da COP30.