Parque do Utinga recebe Caminhada pela Adoção 2026

O Parque Estadual do Utinga, em Belém, recebeu na manhã deste domingo (31/05) a “Caminhada pela Adoção 2026”. Promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, a programação faz parte das ações do Mês da Adoção.

Segundo o Tribunal, a iniciativa tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância da adoção legal e responsável, além de reforçar o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária.

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Entre os presentes no evento estavam as advogadas Carina Nassar, de 30 anos, e Camila Teixeira, de 44, que tinham o sonho de ter um filho. Elas iniciaram o processo de adoção e, em cerca de nove meses, já estavam com a pequena Mariana nos braços.

“Nos habilitamos junto à 1ª Vara da Infância e Juventude e seguimos todas as etapas, entregando a documentação necessária e participando dos cursos exigidos. Com o tempo, recebemos uma ligação da psicóloga que acompanhava o nosso processo. Ela nos informou que havia uma princesinha esperando por nós”, relatou Carina.

Ela conta que todo o processo durou mais rápido do que esperavam. “Ficamos até surpresas, porque sempre ouvimos dizer que a adoção demora muito tempo”, relatou.

Para Camila Teixeira, o que faz demorar é o “excesso de critérios” por parte das pessoas que querem adotar uma criança. “Quanto mais criterioso é o perfil da criança que você deseja, mais restrito, mais demora. Então, a adoção não é o que demora, são as nossas exigências”, avalia.

As pessoas interessadas em iniciar o processo de habilitação para adoção devem procurar a Vara da Infância e Juventude de sua comarca, apresentar a documentação exigida e participar das etapas preparatórias previstas na legislação.

A "Caminhada pela Adoção 2026" conta o apoio do Ministério Público do Pará, Cruz Vermelha Brasileira, Defensoria Pública do Estado do Pará, cooperativa Sicoob Coimppa entre outros