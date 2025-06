Parque da Cidade abre nesta sexta-feira em Belém; confira como será a programação de abertura

O Parque da Cidade de Belém será oficialmente aberto ao público nesta sexta-feira (27), oferecendo aos paraenses uma nova alternativa de lazer e convivência. O espaço abrigará a primeira Colônia de Férias Pública do Brasil, com atividades gratuitas para todas as idades, incluindo esporte, cultura e serviços sociais. A abertura oficial das áreas de lazer do parque será realizada pelo governador do Pará, Helder Barbalho, às 17h. E a população poderá acessar o Parque da Cidade a partir das 15h e já usufruir dos espaços que já estão prontos, como as quadras esportivas. A estreia da programação será marcada por shows de Dona Onete, Arraial do Pavulagem, Zaynara e Vingadores do Brega.

O parque funcionará até 31 de julho. Depois disso, será entregue ao Governo Federal para a montagem da estrutura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30). Com uma área de 500 mil metros quadrados, o Parque da Cidade é a maior intervenção urbana da capital paraense voltada à COP 30. O complexo é composto por 14 ambientes voltados à prática esportiva e recreativa, muitos deles com soluções sustentáveis, como o playground infantil com piso feito de pneus reciclados.

O projeto final inclui o Museu da Aviação, um Centro de Economia Criativa, ciclotrilha, ecotrilha, áreas verdes preservadas, lago e instalações esportivas voltadas para a promoção da qualidade de vida, lazer, cultura, arte e bem-estar. Ao todo, cerca de 2.500 árvores foram plantadas ou transplantadas.

O governador do Pará, Helder Barbalho, ressaltou que o parque é dos paraenses e reforçou a importância do espaço como um dos legados da COP 30. “Além do papel estratégico na conferência, o parque oferece lazer, cultura e esportes para toda a população. Crianças, adolescentes e adultos poderão se divertir e aproveitar o local, especialmente os moradores da Sacramenta, da Pedreira e dos bairros vizinhos, que terão um espaço de convivência perto de casa”, afirma.

A construção do parque é uma parceria entre o Governo do Pará e a empresa Vale, como parte do programa Estrutura Pará. O presidente da empresa, Gustavo Pimenta, celebrou a entrega da primeira etapa do parque. "Para a Vale, é um orgulho ser parceira desta iniciativa, que deixará um legado para a sociedade paraense e reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento do Pará, onde estamos presentes há 40 anos”, diz.

Tecnologia e conforto

O mobiliário urbano do Parque da Cidade foi projetado para promover bem-estar e segurança aos frequentadores. Ao todo, 300 bancos térmicos produzidos em concreto armado de alta performance, com revestimento atérmico e tratamento hidrorepelente, foram instalados. A tecnologia mantém a superfície agradável ao toque mesmo nos dias mais quentes - inovação pensada especialmente para o clima amazônico.

Outro destaque é o tratamento hidrorepelente aplicado nos assentos, que impede a penetração de água e facilita o escoamento da água da chuva, mantendo os bancos secos e adequados ao uso diário. “Esse material é apropriado para resistir ao clima amazônico e exige pouca manutenção, o que representa uma opção sustentável e econômica para o parque”, explica Rodolfo Castro, diretor de Projetos da Secult.

Parque abriga diversas áreas (Foto: Augusto Miranda / Agência Pará)

Arborização e sustentabilidade

O parque incorporou tecnologias avançadas de mitigação climática, como o uso de energia solar fotovoltaica - fonte de energia elétrica renovável e limpa, obtida com a conversão da luz solar em eletricidade - e sistemas de captação e reaproveitamento de água da chuva. Além disso, houve ampliação significativa da área verde, com o plantio e transplantio de 2.500 árvores, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a adaptação climática em meio urbano.

Entre as espécies estão samaumeira, seringueira, mamorana, ipê, açaizeiro, bacabeira, pupunheira e exemplares ameaçados de extinção, como cedro, mogno e acapu. O paisagismo conta ainda com 190 mil plantas ornamentais e 83 mil metros quadrados de áreas gramadas.

Os espaços de esporte e lazer incluem skatepark com padrão olímpico; mesas de pingue-pongue; quadra de tênis; campos de futebol society; quadras poliesportivas (coberta e descobertas); quadras de areia; academia ao ar livre; playgrounds (com esguichos e de escalada); pista de corrida e caminhada; ciclovia; ecotrilha; e balanços para adultos e crianças

Colônia de Férias Pública

As atividades da Colônia de Férias Pública são coordenadas pela Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), responsável por uma extensa agenda cultural que inclui espetáculos teatrais, shows, contação de histórias, palhaçaria, batalhas de hip hop e rodas de capoeira.

Serão oferecidas aulas, oficinas e atividades esportivas em dez modalidades, com turmas divididas por faixa etária. Crianças e adolescentes de 4 a 16 anos terão uma programação diversificada, e pessoas com mais de 60 anos contarão com atividades adaptadas e acompanhamento especial.

Como participar

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas presencialmente na administração do parque, a partir do dia 28. A programação ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h. Aos fins de semana, o espaço estará aberto ao público em geral, sem necessidade de inscrição.

Horário de funcionamento

O Parque da Cidade funcionará diariamente, das 8h às 22h. É uma oportunidade para os cidadãos de Belém, da Região Metropolitana e visitantes conhecerem o que já está concluído deste espaço que alia sustentabilidade, lazer e infraestrutura de ponta para receber o mundo em novembro.

Programação cultural no Parque da Cidade

Sexta-feira – 27 de junho (Abertura Oficial)

🕒 Acesso a partir das 15h

17h – Arraial do Pavulagem

18h – Dona Onete

19h – Vingadores do Brega

20h – Zaynara

Sábado – 5 de julho

17h – Contação de histórias

18h – Cortejo do boi Marronzinho

19h – Vingadores do Brega

Domingo – 6 de julho

17h – Espetáculo cênico

18h – Pássaro junino Tucano

19h – Grupo de carimbó Sancari

Sábado – 12 de julho

17h – Espetáculo de dança

18h – Capoeira com Mestre Pantera

19h – Sabor Marajoara (ritmos regionais)

Domingo – 13 de julho

17h – Espetáculo Pedro Bolha

18h – Cortejo do boi Veludinho (Guamá)

19h – Grupo de carimbó Coisas de Negro

Sábado – 19 de julho

17h – Palhaçaria com Notáveis Clowns

18h – Pássaro junino Tem-tem do Guamá

19h – Grupo parafolclórico Frutos do Pará

Domingo – 20 de julho

17h – Espetáculo cênico

18h – Grupo parafolclórico

19h – Charme do Choro (samba e pagode)

Sábado – 26 de julho

17h – Espetáculo cênico

18h – Roda de capoeira

19h – Batalha de hip hop com Sheikna Crew

Domingo – 27 de julho

17h – Palhaçaria com Cleber Cajun

18h – Imersão percussiva para crianças

19h – Valéria (banda Fruto Sensual – brega)