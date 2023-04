Parkinson: evento em Belém leva informações sobre prevenção e tratamento da doença

No Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, nesta terça-feira (11), o público em Belém poderá adquirir informações sobre a doença interagindo diretamente com especialistas da área de saúde, das 12 às 21 horas, no 3º piso do shopping na avenida Visconde de Souza Franco. Isso será possível durante o evento "Caminhar com Parkinson", idealizado pela fisioterapeuta Erika Grunvald, em parceria da Clínica Grunvald e o shopping.

"O foco é nós mobilizarmos pacientes, a sociedade em prol dessa causa, orientando e conscientizarmos as pessoas de que a doença de Parkinson, apesar de não ter cura, tem tratamento e controle e quanto mais cedo for diagnosticada, mais conseguiremos frear a evolução dela", afirmou Erika Grunvald.

Doença neurodegenerativa

Erika chama atenção para o fato de que "muita gente só conhece o Parkinson pela presença do tremor, mas tem vários outros sintomas importantes presentes nessa doença e nem sempre há presença de tremor; pela falta de orientação, o diagnóstico acaba sendo tardio, o que atrapalha muito tratamento e na evolução da doença". Como ressalta, o Parkinson é uma doença neurodegenerativa que ainda não tem cura.

A enfermidade ocorre normalmente na terceira idade, mas casos de pessoas mais novas estão cada vez mais frequentes. "Não há nenhuma terapêutica que possa comprovadamente prevenir o Parkinson, mas acredita-se que hábitos de vida saudável com exercícios, alimentação balanceada e sono de qualidade podem prevenir o aparecimento dela", acrescenta Erika Grunvald.

Tratamentos

Hoje em dia, a tratamento de Parkinson é extremamente eficaz quando se consegue conciliar o tratamento medicamentoso com as terapias de reabilitação. Por o Parkinson ser uma doença onde as maiores queixas estão relacionadas ao movimento, a atividade física é uma parte muito importante do tratamento.

Musculação, exercícios aeróbicos, dança e outras atividades constituem exercícios que podem beneficiar esse paciente e hoje é o único tratamento comprovado que frear a evolução da doença, como acrescenta Erika Grunvald.

No evento "Caminhar com Parkinson", serão abordados, por meio de palestras, os temas: "Quais os melhores tratamentos não medicamentosos para o paciente de Parkinson?", "Como a atividade física pode ajudar o paciente de Parkinson?", "Orientações nutricionais importantes para o paciente de Parkinson?", "Dinâmica sobre alongamentos, exercícios facilitadores para os sintomas de Parkinson", "Como adaptar a casa para o paciente de Parkinson?", "Como é feito o diagnóstico da Doença de Parkinson?", "É possível viver com qualidade de vida na Doença de Parkinson?", "Todo tremor é Parkinson?" e "Parkinson pode aparecer em pessoas jovens?".

Entre os profissionais no evento estão: o neurologista Henrique Miranda. A nutricionista Kelini Lemos, a fisioterapia Luciana Bastos e a geriatra Alzira Gomes.