Substância que pode evitar a evolução da doença de Parkinson é descoberta em estudo da USP

Durante experimentos conduzidos em camundongos, uma nova substância testada por pesquisadores da Universidade de São Paulo reduziu cerca de 60% da morte celular cerebral dos roedores que receberam uma toxina que simula os efeitos de Parkinson. Os resultados sugerem a possibilidade do composto reduzir a evolução da doença. A substância testada é baseada em tirosina, aminoácido que pode ser produzido naturalmente pelo organismo ou ser ingerido através de alimentos e suplementos. Ela age diretamente no TRPM2, um dos canais de entrada de cálcio nas células cerebrais. As informações são do portal Canal Tech.

Os resultados do estudo foram publicados na revista científica Molecular Neurobiology. Os camundongos foram divididos em dois grupos: o primeiro recebeu a substância à base de tirosina; o segundo, não. Foi feita então uma comparação entre os neurônios de todos.

Os pesquisadores notaram um menor prejuízo com a administração da substância, tanto em termos comportamentais como em termos do número de células e terminais degenerados. Os camundongos que não receberam a substância apresentaram um resultado notavelmente pior nos testes comportamentais, pois com o bloqueio do canal de entrada de cálcio, a degeneração de neurônios diminui.

Isso sugere que o material pode ajudar no desenvolvimento de terapias contra Parkinson no futuro.

A doença

O Parkinson pode ser causado por disfunções metabólicas e acúmulo anormal de proteínas, a neuroinflamação do cérebro, o estresse oxidativo provocado pelo acúmulo de espécies reativas de oxigênio ou pelo aumento na atividade dos canais de entrada de cálcio.