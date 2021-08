José Serra pede licença no Senado após ser diagnosticado com Parkinson

Nesta terça-feira (10), o senador José Serra (PSDB-SP) divulgou uma nota informando que irá se licenciar do cargo pelos próximos quatro meses para tratamento médico. Na última semana, o senador, de 79 anos, foi diagnosticado com doença de Parkinson em estágio inicial após avaliações neurológicas, o período de licença corresponde ao tempo de adaptação à medicação. As informações são do G1 nacional.

"O parlamentar encontra-se em bom estado de saúde, mas optou pelo afastamento para que seu suplente, José Aníbal, possa assumir, sem deixar a cadeira de senador por São Paulo em vacância durante o período do tratamento experimental. A decisão também evitará eventuais paralisações no andamento dos projetos em favor do país", afirma a nota.

O ex-deputado federal, José Anibal (PSDB-PS), assumirá o cargo de Serra durante o período de afastamento, conforme a nota do gabinete parlamentar. Assim como José Serra, Anibal é economista e foi presidente do Instituto Teotônio Vilela, do PSDB, além de secretário estadual de Energia de São Paulo, secretário Estadual de Desenvolvimento e vereador na capital paulista.