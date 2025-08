Parauapebas registra segundo acidente fatal na PA-160 neste sábado (2)

O município de Parauapebas, no sudeste do Pará, registrou o segundo acidente fatal na PA-160, na tarde deste sábado (2). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o exato momento do acidente: um furgão escuro faz uma ultrapassagem perigosa e colide de frente com um ciclista que circulava no meio-fio da estrada. O ciclista morreu na hora.

Mais cedo, neste sábado, um motociclista teria perdido o controle da moto e batido contra um poste na rodovia, próximo ao Residencial Alto Bonito.

A PA-160 é conhecida como TransCarajás, e liga o município de Canaã dos Carajás e Parauapebas à BR-155, uma rodovia federal que atravessa o sudeste do Pará, ligando as cidades de Redenção e Marabá. Com aproximadamente 344,5 km de extensão, a rodovia federal e a própria PA são fundamentais para o ir e vir de pessoas e mercadorias na região..

De acordo com portais de notícias da região, órgãos da segurança pública estão no local tomando as medidas legais, a exemplo do levantamento da identidade da vítima fatal, ainda não divulgada, e as circunstâncias do trágico acidente.