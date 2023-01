Motociclista colide contra caminhonete de delegado em Parauapebas

Um motociclista, identificado apenas pelo prenome de Lucas, colidiu a moto que pilotava contra a caminhonete do delegado de Polícia Civil, Dufrae Abade, na manhã do último sábado (31), na rodovia Faruk Salmen, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu após o condutor da motocicleta avançar o sinal vermelho. Com informações do site Portal Pebas News.

Ainda de acordo com as pessoas que presenciaram o acidente, o condutor da motocicleta estaria sem capacete e em alta velocidade quando atingiu a caminhonete do delegado, uma Hilux prata, que ficou com avarias na lateral. O delegado sofreu ferimentos leves nas mãos.

Lucas teve fraturas expostas na perna esquerda e um ferimento profundo na cabeça. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Municipal (HMP), onde passará por cirurgia.

Além dos ferimentos, o motociclista ainda deverá responder por direção perigosa e arcar com as despesas do conserto da caminhonete do delegado, que é lotado na 20ª Seccional Urbana de Parauapebas.