Parárraiá 2025: cadastro de ambulantes começa nesta terça-feira (10), em Belém

Terá início nesta terça-feira (10) o cadastramento dos vendedores ambulantes que desejam atuar durante o Parárraiá 2025, evento junino que será realizado entre os dias 12 e 15 de junho, no estacionamento do Mangueirão, em Belém. A inscrição segue até quarta-feira (11), das 10h às 17h, na entrada do BRT, ao lado do Detran, próximo ao estádio.

A organização do cadastramento foi definida em reunião realizada nesta segunda-feira (9), na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), com participação de representantes da Segbel (Secretaria M​unicipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade), Polícia Militar, Guarda Municipal e da produtora do evento.

Segundo Thaires Sousa, chefe da Divisão de Centro do Departamento de Comércio e Publicidade em Vias Públicas (DCPV) da Sedcon, a expectativa é de que cerca de 100 ambulantes sejam cadastrados. “Estaremos fazendo o cadastramento dos ambulantes interessados em vender seus produtos durante estas terça e quarta-feiras, de 10h às 17h, na entrada do BRT, ao lado do Detran. Os ambulantes serão ordenados em suas vendas na Augusto Montenegro”, explicou.

VEJA MAIS

O Parárraiá é uma parceria entre o Governo do Estado e o Ministério do Turismo, e chega à sua segunda edição em 2025. O evento é considerado o maior São João da Amazônia e reuniu mais de 400 mil pessoas no ano passado. A programação inclui atrações nacionais como Joelma, Gusttavo Lima, Chitãozinho & Xororó, Wesley Safadão, Xand Avião e Nattanzinho. Também haverá apresentações de artistas regionais, como Carabao, Viviane Batidão e o Lendário Rubi, além de quadrilhas juninas.

Para garantir a organização do evento, a atuação conjunta entre os órgãos públicos foi destacada pelas autoridades. “A Sedcon é uma das nossas principais parceiras. Por eles terem grande número de fiscais, solicitamos o apoio do órgão, que será essencial”, afirmou Fernanda Santos, coordenadora da Segbel.

“Essa integração entre os órgãos públicos é essencial para o cadastramento e organização desse grande evento. Será mais uma oportunidade de colocarmos em prática as diretrizes do ‘Belém em Ordem’, programa lançado pelo nosso prefeito, Igor Normando”, completou André Cunha, secretário de Desenvolvimento Econômico.