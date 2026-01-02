Paraenses de municípios do interior aproveitam pontos turísticos de Belém no feriado prolongado

Na primeira sexta-feira (2) de 2026, o feriadão prolongado de fim de ano segue alterando a rotina da cidade. Para muitas famílias, a pausa na rotina de trabalho é uma oportunidade para descansar e aproveitar o início do novo ano com os mais próximos. Enquanto muitos belenenses procuram os balneários e praias do interior do estado, algumas famílias fazem o movimento contrário, aproveitando a calmaria da cidade de Belém para visitar pontos turísticos e curtir outros espaços da capital.

É o caso da família Moraes, composta pelo mototaxista Zenon, de 42 anos, e os filhos Guilherme e Caio Felipe, de 14 e 16 anos, respectivamente. Os três são de Oeiras do Pará, no nordeste do estado, e desembarcaram em Belém nesta sexta-feira (2). A escolha de passar a primeira sexta-feira do ano passeando na Estação das Docas surgiu por conta da tranquilidade e diminuição do movimento no espaço turístico.

Zenon Moraes e os filhos Guilherme e Caio Felipe. (Foto: Adriano Nascimento)

“Na nossa cidade tem igarapés, tem praia também. A gente tenta fugir um pouco dessa rotina e resolveu passar esse dia aqui. Como viemos resolver também algumas coisas, já consegui trazer a ‘filharada’ para fazer um passeio bom. Graças a Deus, tá sendo bem produtivo aqui para a gente”, conta Zenon Moraes.

Além da Estação das Docas, a família também pretende visitar o Mercado Ver-o-Peso e outros pontos turísticos. “Eu recomendo visitar os pontos turísticos porque o ambiente está melhor para trazer a família completa, está maravilhoso. Dá para caminhar tranquilamente, sem preocupação nenhuma”, afirma.

Casais aproveitam tempo juntos

Naturais de Acará, no nordeste do estado, Alexandre Melo, terapeuta, e Juliane Melo, assistente social, também estão aproveitando a tranquilidade para conhecer o restante da cidade. “A cidade mudou, tem várias coisas mudando e a gente quer poder visitar”, compartilha Alexandre, de 27 anos.

Alexandre Melo, terapeuta, e Juliane Melo, assistente social, aproveitam a tranquilidade para conhecer a cidade. (Foto: Adriano Nascimento)

O casal chegou na Grande Belém na última quinta-feira (1), para aproveitar o Réveillon em Marituba. “Viemos para conhecer uns amigos, um cliente que ele [Alexandre] atende. A gente aproveitou para passear também, sabemos que pós-feriado tem poucas pessoas, então está mais tranquilo para conhecer também o restante da cidade. Daqui a pouco a gente já vai para outro lugar”, conta Juliane, de 24 anos, que está animada para rever os amigos e conhecer novos restaurantes e lugares.



O Novo Mercado de São Brás e o Parque da Cidade são dois dos lugares que o casal incluiu no itinerário de visitas. E para quem não viajou, Juliane Melo reforça que o momento é ótimo para passear pela cidade. “Tem pouca gente hoje, nesse pós-feriado, então é bom por estar mais tranquilo. Quem não gosta de muito movimento, é um momento para passear”, pontua a assistente social.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia