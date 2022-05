Paraense viraliza ao homenagear a mãe falecida: ‘Quando tô com saudade abro o Google Maps’

O paraense Cristiano Silva causou comoção, nas redes sociais, ao homenagear a mãe, dona Edna Cristina - falecida há um ano e seis meses, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) -, no último Dia das Mães (8). Ele conseguiu resgatar um registro feito pelo Google Maps, em que ela aparece esperando por ele na porta de casa, em Belém.

VEJA MAIS

Na publicação, o filho de dona Edna contou que a mãe, por pura preocupação, tinha o costume de esperá-lo na porta ou na janela quando ele demorava a voltar para casa. “(...) Quando eu tô com muita saudade eu abro o Google Maps e vejo essa foto dela me esperando chegar. Que você tenha um feliz dia das mães aí no céu, saudades demais", escreveu.

O que era para ser apenas um post de desabafo sobre a ausência da mãe em um dia particularmente especial, viralizou na web e, em menos de 24 horas, já tinha mais de 290 mil curtidas. Em um segundo tweet, feito na manhã desta segunda-feira (10), Cristiano contou que não esperava toda essa repercussão e agradeceu o carinho das pessoas que se "solidarizaram da mesma dor” dele.

Muitos internautas que também haviam perdido entes queridos e têm que lidar com a falta que sentem deles, assim como Cristiano, aproveitaram para compartilhar o registro feito pelo Google. Veja abaixo:

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)