Pará tem falta esporádica de medicamentos contra gripe

Dada a grande procura por parte da população para se prevenir e combater gripe e resfriado, mostra-se itermitente (com interrupções) o abastecimento de alguns produtos relacionados ao tratamento dessas duas doenças, como antigripais, xaropes, vitaminas e suplementos, com faltas esporádicas em algumas redes de farmácias e demais estabelecimentos de saúde, tanto em Belém como em outras cidades. Esta informação foi repassada, nesta quinta-feira (6), pela diretora do Conselho Regional de Farmácia do Pará (CRF-PA), Simone Sena. "É uma situação preocupante, porém os estabelecimentos já estão trabalhando para normalizar os estoques", ressalta. "Além disso, hoje já existem alternativas e diferentes marcas do mesmo princípio ativo; então, por vezes, a falta uma marca específica não interfere diretamente na falta do composto que ajude no tratamento".

Simone Sena afirma não acreditar que ocorra a falta desses medicamentos, como se deu com relação a máscaras e álcool em gel no pique da pandemia. "Justamente, por conta da variedade de fabricantes farmacêuticas que produzem o mesmo tipo de medicamento, inclusive, com a opção de genéricos", completa.

Orientação

De acordo com o CRF PA, é fundamental que a população, ao procurar um medicamento nas farmácias, converse com o farmacêutico. Esse profissional da saúde foi capacitado para fornecer todas as informações acerca dos tratamentos para gripes, resfriados e demais doenças de sintomas leves, bem como orientar sobre tratamentos alternativos na falta de algum medicamento específico. "Além disso, é o farmacêutico que vai orientar o paciente acerca do uso consciente desse remédio (quando e como ingerir, por exemplo) e assim evitar seu uso desenfreado e irracional", finaliza Simone Sena.