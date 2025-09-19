Acidente com serpente no Pará: o que fazer e como prevenir

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) chama a atenção da população para os riscos dos acidentes ofídicos, causados por mordeduras de serpentes, em razão do Dia Internacional de Conscientização sobre o tema, celebrado nesta sexta-feira (19).

Sintomas de acidentes ofídicos

Os sintomas variam conforme a espécie envolvida, mas geralmente incluem dor intensa, inchaço, manchas arroxeadas, sangramentos e, em casos mais graves, formação de bolhas no local da picada. Também podem ocorrer náuseas, vômitos, sudorese, dor de cabeça, mal-estar, dificuldades respiratórias e até choque. Sem tratamento rápido, há risco de complicações graves e morte.

Como prevenir acidentes com serpentes

De acordo com a coordenadora estadual de Zoonoses, Elke Abreu, a prevenção envolve cuidados pessoais e ambientais. Entre as principais medidas estão:

usar calçados fechados, luvas e perneiras em atividades rurais ou de jardinagem;

inspecionar roupas, calçados e roupas de cama antes do uso;

afastar camas das paredes e vedar frestas em paredes e assoalhos;

manter quintais, jardins, paióis e celeiros limpos;

cortar a grama regularmente e evitar bananeiras próximas às casas;

remover entulhos e materiais de construção.

Tratamento para picada de serpente

Elke Abreu reforça que o tratamento deve ser feito com soro antiofídico específico, disponível em prontos-socorros, hospitais regionais e municipais, além de algumas UPAs.

Em caso de acidente, a orientação é lavar o ferimento com água e sabão e procurar imediatamente atendimento médico, sem recorrer a métodos caseiros. Identificar a serpente, quando possível, auxilia no diagnóstico e tratamento.

Acidentes com serpentes no Pará

Entre janeiro e agosto de 2025, o Pará registrou 3.012 acidentes ofídicos. As espécies mais comuns são jararacas, cascavéis e cobras-corais, sendo as jararacas responsáveis por mais de 90% dos casos.

A Sespa orienta que a população não tente capturar ou matar serpentes, pois isso aumenta o risco de acidentes. O manejo adequado deve ser realizado apenas por profissionais.

Importância ecológica das serpentes

Apesar dos riscos, as serpentes cumprem papel fundamental no equilíbrio ambiental. O desmatamento e a urbanização desordenada, porém, favorecem a aproximação desses animais a áreas habitadas, ampliando os riscos de acidentes, especialmente em zonas rurais e periféricas.