Pará cria comitê integrado para enfrentar impactos das fortes chuvas em Belém

O governo do Estado instituiu nesta segunda-feira (20) um comitê integrado entre os órgãos estaduais e municipais para acompanhar as ações realizadas desde as primeiras horas da forte chuva que atingiu Belém. A ação faz parte da estratégia estadual de enfrentamento aos impactos ocasionados pelo grande volume de chuvas registrado no Pará.

A governadora Hana Ghassan determinou a realização de ações imediatas para cuidar das famílias atingidas e minimizar os impactos. “Desde ontem, nós estamos agindo no local de forma integrada, acompanhando as famílias, acolhendo e remanejando para locais seguros. Nós também já estamos entregando kits humanitários, colchões, material de limpeza e trabalhando em conjunto para que a gente possa, o mais rápido possível, agir para amenizar os prejuízos causados”, reforçou.

O Comitê Integrado é composto por equipes dos Bombeiros, Defesa Civil, Defesa Civil Municipal, Segup, Seac, Seaster, Seop, além dos órgãos municipais.

EMERGÊNCIA

De acordo com a Defesa Civil Estadual, atualmente existem 59 cidades no Estado em situação de emergência, ocasionada pelo grande volume de água precipitado neste mês de abril.

“Aqui em Belém nós tivemos uma demanda muito grande de chuvas ao longo do dia todo e que causaria impacto em qualquer cidade do Brasil”, ressaltou o coronel Marcelo Moraes Nogueira, coordenador adjunto da Defesa Civil Estadual.