Papai Noel encanta visitantes do Parque do Utinga

Quem escolheu o Parque do Utinga, em Belém, para passear, praticar atividade física ou apenas visitar, na manhã deste sábado (24), foi surpreendido com a calorosa recepção feita pelo Papai Noel e outros personagens natalinos, além de uma banda de fanfarra e brincadeiras para as crianças. A ação atraiu a atenção de muitos visitantes, que aproveitaram para tirar fotos ao lado do bom velhinho.

Foi este o caso da dona de casa Rita de Cássia Silva, de 35 anos. Ela, que é moradora de Ananindeua, estava visitando a casa dos sogros, no bairro do Curió-Utinga, quando soube da presença do Papai Noel no Parque. Decidiu, então, ir e levar o filho, Isaac, de dez anos, para ver o personagem. No entanto, ao se aproximar, quem acabou se emocionando mais do que as crianças ali presentes foi a própria Rita.

“Eu sempre quis ver o Papai Noel assim de perto, desde que eu era criança, mas nunca foi possível. Mesmo depois de adulta, eu sempre olhava as programações, mas nunca conseguia ir, até por falta de dinheiro mesmo. Mas, hoje, aqui, a entrada foi de graça e eu finalmente consegui realizar o meu sonho. Às vezes, o que a gente está precisando é só um olhar de carinho, um abraço, e eu consegui. Desejo a todos um feliz e abençoado Natal”, falou.

A dona de casa Socorro Lopes, de 60 anos, moradora das proximidades do Parque, também fez questão de levar a netinha, Hanna, de um ano de idade, para ver o Papai Noel, mas a menina resistiu aos encantos das personagens natalinas e não quis sair do colo da vovó. “Trouxe ela pra ver o Papai Noel, mas ela ficou com medo”, divertiu-se dona Socorro.

As amigas Fernanda Carvalho, de 23 anos, e Luciana Costa, de 25 anos, foram ao Parque para dar uma caminhada matinal e aproveitaram para fazer fotos com o Papai Noel e sua trupe. “Todos estão muito lindos e coloridos, então, achamos que daria uma boa foto”, animou-se Fernanda.

O evento teve entrada franca e ocorreu no espaço de acolhimento, próximo à entrada do Parque, que é administrado pelo Governo do Estado, por meio da OS Pará 2000.

