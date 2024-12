Papai Noel do Grupo Liberal leva presentes e alegria para as crianças de Icoaraci; saiba mais

A magia do Natal está presente no coração de cada paraense e o Grupo Liberal separou uma surpresa especial para as crianças de Icoaraci. A convite da repórter Cira Pinheiro, o Papai Noel do Grupo Liberal foi até a Vila Sorriso para entregar o presente da pequena Yohana Vitória, que, inicialmente, havia feito três pedidos ao bom velhinho, mas preferiu uma boneca de presente. Além da boneca de Yohana, o Papai Noel levou alegria e diversão a outras crianças de Icoaraci.

Durante uma entrevista no início do mês de dezembro no centro comercial de Belém, Yohana contou para Cira que gostaria de receber três presentes do Papai Noel, mas acabou escolhendo apenas um. Comovido com o pedido da pequena, o Grupo Liberal organizou uma surpresa de Natal para Vitória e levou o Papai Noel até a casa dela para entregar o presente. O apresentador do programa de rádio Comando Liberal, Wesley Costa, vestiu a roupa do bom velhinho e seguiu com seu saco de presentes para a Vila Sorriso, em Icoaraci.

Além de Yohana, outras crianças da Vila Sorriso receberam o carinho do Papai Noel do Grupo Liberal. Ele caminhou pelas ruas do bairro levando alegria com sua famosa gargalhada e presentes para as crianças que ficaram encantadas com a presença do maior símbolo natalino em Icoaraci.

Considerada uma das comemorações mais populares da nossa cultura, o Natal é uma das festividades mais celebradas do Brasil. Marcada por relembrar o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro, a festa possui um grande peso na cultura secular (não religiosa), por representar um momento de fraternidade e união. Além das comemorações e da fé cristã, o Natal é marcado pelas decorações natalinas, a decoração da árvore de Natal, a troca de presentes e a ceia de Natal. Sendo assim, o Grupo Liberal, na busca de estender os seus votos de alegria e fraternidade, encontrou inspiração no pedido da pequena Yohana para levar a alegria do Natal a todos os paraenses, em especial os moradores da Vila Sorriso.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)