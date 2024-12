Sistema BRT será alterado durante período de Natal

A operação do sistema de transporte público BRT (Bus Rapid Transit) em Belém será alterada durante o feriado de Natal, informou a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). No dia 25 de dezembro, quarta-feira, o Terminal Mangueirão operará exclusivamente com as linhas integradoras, enquanto os ônibus troncais e convencionais compartilharão o tráfego pela pista lateral, fora da canaleta central, informou o órgão de mobilidade municipal.

Já na véspera do feriado, 24 de dezembro, o sistema BRT encerrará suas atividades mais cedo, com a última viagem partindo da estação Maracacuera às 21h. O funcionamento normal será retomado na quinta-feira, 26 de dezembro, a partir das 5h.

De acordo com a Semob, a medida tem como objetivo ajustar o funcionamento do transporte público à demanda reduzida prevista durante o feriado, buscando minimizar transtornos para os usuários que necessitem se deslocar na cidade.