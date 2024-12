Padarias de Belém esperam maior movimento próximo ao Natal

Panetones, roscas natalinas, rabanada, entre outros alimentos marcam o período do natal. Nessa época, a procura por esses produtos tendem a crescer. Porém, apesar das expectativas de movimento para os dias que antecedem o natal, algumas panificadoras têm percebido uma queda na procura em razão do aumento dos preços dos materiais.

Segundo o proprietário de uma panificadora localizada no centro de Belém Roberto Ribeiro os preparativos para as vendas no mês de dezembro já começam em novembro com a compra dos materiais necessários em um preço mais em conta. “A gente tenta se antecipar que em novembro os preços ainda estão mais baixos. Mas em dezembro, já esse mês, já aumentaram muitas coisas. Já está muito mais caro do que estava em novembro. O trigo está aumentando, as frutas festalizadas que a gente usa muito já disparou de preço também”, explica.

Em relação ao mesmo período do ano passado, o proprietário Roberto Ribeiro conta que houve um aumento considerável nos preços dos materiais que utiliza, como o trigo e o café. “Eu acho que é muito devido à situação financeira que estamos passando pelo país, essa alta do dólar. Como muita coisa é pelo dólar, o trigo, mexe muito com o dólar. E esse sucessivo aumento, uma coisa vai puxando a outra, o café também aumentou muito”, detalha.

Diante disso, ele relata que o movimento no seu estabelecimento teve uma queda, apesar do mês de dezembro ter uma procura maior em relação aos outros meses. Ele explica que essa queda vem ocorrendo mesmo com a crescente utilização de aplicativos de entregas. “Geralmente em dezembro é o ano que mais procura, né? Mas eu estou sentindo que esse ano tem menos procura do que no ano passado, de cliente. Eu sinto que a população está segurando um pouco de dinheiro”, conta. Faltando quatro dias para o natal, a expectativa é que o movimento aumente.

Para o gerente de uma panificadora localizada em Belém Ronaldo Alves a preparação para o natal inicia em até dois meses de antecedência com o mesmo objetivo de encontrar os insumos em um valor mais acessível. “A gente já começa a se preparar comprando frutas cristalizadas, para fazer os insumos para a fabricação dos panetones e rosca. Principalmente esses dois produtos que saem bastante”, conta.

A média de preços na sua empresa não teve tantas alterações em comparação a dezembro do ano passado ficando em torno de 22 a 27 reais para as roscas e panetones. “Nessa época tem uma demanda muito grande, né? Para esse ano a gente teve uma remarcação de preço não muito grande, bem pouca, ela não aumentou praticamente nada no valor das roscas, panetones e os produtos natalinos”, acrescenta.