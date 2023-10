Padre Pighin traz a parábola que compara o reino de Deus a uma festa

Na homilia deste domingo (15), o padre Cláudio Pighin reflete sobre a parábola em que Jesus comparou o reino de Deus a uma festa para a qual todos são convidados. “Sempre me pergunto porque Jesus quis fazer essas comparações, qual é o verdadeiro sentido? Todos nós podemos testemunhar quando participamos de uma festa bonita e dificilmente nos esquecemos. Uma festa de fato proporciona descontração e contentamento. A verdadeira vida é diferente da vida cotidiana. Assim, podemos imaginar que o nosso Mestre quis nos orientar a entender que o reino de Deus é um convívio de alegria, de festa, sem preocupações com o dia de amanhã”, destacou.

O sacerdote esclarece que o convite para essa “festa” não deve ser jogado fora, mas assumido com compromisso e firmeza na causa de Jesus, colaborando com Ele como evangelizador mediante a vocação recebida. “O problema, diz a parábola, é que alguns rejeitaram o convite porque os interesses pessoais se tornaram exclusivos na vida deles e não tiveram capacidade de discernir a chamada para a festa e, assim, experimentar a nova vida de alegria e de descontração sem perturbações. A sabedoria nos convida a saber receber a mensagem de Jesus”.

Ainda, a parábola menciona sobre o convidado que foi expulso porque compareceu com o traje inadequado para a festa. “Qual é essa vestimenta nupcial que devo colocar perante Deus? Não é difícil reconhecer hoje em dia o quanto é importante uma roupa que nos ajude a nos sentir bem e apresentáveis. Vou vestir algo que me dê credibilidade perante o convívio. Assim, perante Deus precisamos nos apresentar com uma alma revestida que nos identifica com Ele. Por isso, precisamos ter o espírito humilde e penitente. Não podemos viver com presunções de sermos justos e perfeitos porque Ele vai nos questionar e mostrar a nossa verdadeira realidade”.

Participar da vida de Deus é um convite de honra e de uma vida de sorrisos e alegrias. De outro jeito, nós sabemos, no transcorrer das nossas jornadas, como é difícil viver sempre a liberdade e a alegria.