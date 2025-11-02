Calçadão do Ver-o-Peso é liberado após operação de ordenamento; veja como ficou

O Complexo do Ver-o-Peso amanheceu neste domingo (2) com uma novidade: o calçadão foi liberado para a população após uma operação de ordenamento. A iniciativa faz parte das ações integradas do programa Belo Centro, realizado pela prefeitura de Belém, e devolveu o espaço da Boulevard Castilhos França à população, limpo e organizado. A operação foi concluída no último sábado (1º).

Durante a ação, vendedores foram notificados e orientados sobre os procedimentos para a regularização, medida necessária para que sejam realocados em áreas autorizadas no centro comercial.

Ambulantes e demais trabalhadores que ocupavam o espaço de maneira irregular foram notificados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) (Ascom Segbel)

O coronel Marcus Castro Alves, superintendente da Ordem Pública, afirmou que o trabalho foi realizado de maneira pacífica e bem-sucedida.

"Essas ações de ordenamento vão devolver e ressignificar o centro histórico e o centro comercial para a população, oferecendo oportunidades para o surgimento de novos empreendimentos, ao mesmo tempo em que proporcionam estrutura e condições dignas de trabalho para os atuais comerciantes", comentou.

A ação integrada contou com a participação das equipes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) e teve o apoio da Guarda Municipal de Belém (GMB).

Fim das ocupações irregulares

Mais de 60 toneladas de entulho foram retiradas por equipes de zeladoria, sendo oito caçambas completamente preenchidas com ferro e madeira. Paralelamente, ambulantes e outros trabalhadores que ocupavam o espaço de forma irregular foram notificados pela Sedcon, com apoio da GMB.

Operação foi concluída no sábado (1º) em ação conjunta de diversas secretarias municipais (Ascom Segbel)

Durante o trabalho, foi verificado que grande parte dos ambulantes que ocupavam irregularmente o calçadão do Ver-o-Peso já possuíam boxes ou atuavam como permissionários dentro do próprio complexo. Os que tinham permissão para trabalhar, mas utilizavam o calçadão de maneira indevida, também foram notificados pela Sedcon para que se adequassem às normas vigentes.

A Guarda Municipal atuou no apoio operacional e a segurança durante a execução da ação. Segundo a prefeitura municipal, o reordenamento foi concluído com tranquilidade, sem registro de tumultos ou incidentes.