Governo do Pará envia alertas de trânsito via WhatsApp durante a COP30; veja como será

O governo do Pará, por meio do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), iniciou o envio de mensagens via WhatsApp para orientar a população de Belém sobre as interdições e alterações no tráfego durante a COP30. A ação será realizada entre os dias 2 e 21 de novembro, período que inclui as pré-sessões e a Cúpula dos Líderes da conferência.

A medida busca garantir que os cidadãos tenham acesso rápido às informações sobre mobilidade e segurança viária durante o evento, que vai concentrar grande fluxo de veículos e pedestres na capital paraense.

Mensagens alcançam mais de 420 mil contatos

Segundo o Detran, as mensagens serão enviadas para mais de 420 mil contatos cadastrados na Região Metropolitana de Belém, abrangendo moradores de Ananindeua, Marituba e Benevides. O conteúdo traz orientações práticas para quem precisa circular nas áreas próximas ao Parque da Cidade, ponto que concentrará os principais bloqueios e acessos controlados.

A diretora-geral do Detran, Renata Coelho, explicou que o uso do aplicativo reforça a comunicação direta entre o órgão e a população.

“Nosso objetivo é garantir que o cidadão tenha acesso rápido e direto às informações sobre o trânsito durante a COP30. A mobilidade segura depende também de uma boa comunicação, e o WhatsApp é uma ferramenta estratégica para aproximar o Detran da população nesse momento de grande movimentação na cidade”, afirmou.

Plano de mobilidade inclui alertas e material informativo

A iniciativa foi apresentada nesta quinta-feira (30) pelo secretário de Segurança Pública, Uálame Machado, durante coletiva sobre o Plano de Mobilidade COP30. O envio das mensagens faz parte das ações do governo estadual para reforçar a segurança viária e facilitar o deslocamento nos dias de maior restrição.

De acordo com o Detran, as interdições serão intercaladas, com restrições mais intensas nos dias 6 e 7 de novembro, quando ocorre a Cúpula dos Líderes.

Entre as recomendações repassadas aos motoristas e pedestres estão:

Táxis : embarque e desembarque pela avenida Visconde de Inhaúma;

: embarque e desembarque pela avenida Visconde de Inhaúma; Motoristas por aplicativo : embarque e desembarque pela avenida Rômulo Maiorana;

: embarque e desembarque pela avenida Rômulo Maiorana; Planejamento de rotas: seguir a sinalização temporária e as orientações dos agentes de trânsito.

Detran divulga mapa e rotas alternativas

Além das mensagens de texto, o Detran disponibilizou um card em PDF com mapa, rotas alternativas, pontos de embarque e desembarque e horários de interdição. O material pode ser consultado pelos canais oficiais do órgão e tem o objetivo de facilitar a locomoção da população durante o evento.

A iniciativa integra o conjunto de medidas do governo estadual voltadas à mobilidade urbana e à comunicação direta com os cidadãos em um período de grande movimentação na capital paraense.