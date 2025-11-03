Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Carrinho de tacacá é alvo de denúncias de funcionamento irregular em frente ao Mercado de São Brás

Em nota, a Prefeitura de Belém informou que mantém a fiscalização e que o comerciante já foi retirado do local

O Liberal
fonte

Carrinho de tacacá é alvo de denúncias de funcionamento irregular em frente ao Mercado de São Brás. (Reprodução)

Um carrinho de tacacá montado diariamente em frente ao Mercado de São Brás, em Belém, foi alvo de denúncias de irregularidades. Segundo relatos enviados à reportagem, o equipamento era colocado no local por volta das 17h e, ao final do expediente, estaria sendo guardado dentro do prédio do mercado, sem que se saiba de quem partiu a autorização para tal uso do espaço público. Em nota, a Prefeitura de Belém informou que mantém a fiscalização e que o comerciante já foi retirado do local.

De acordo com as denúncias, a instalação do carrinho não teria permissão formal, e uma das mensagens recebidas indica que uma pessoa vinculada à própria Prefeitura de Belém seria responsável por autorizar a prática.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belém para obter posicionamento sobre o caso. Em nota, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), informou que “o referido comerciante já saiu do Mercado de São Brás”. A pasta destacou, ainda, que “mantém uma fiscalização diária no espaço para garantir a ordem e orientar sobre o uso correto do local em todos os seus setores”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

carrinho de tacacá

denúncias

mercado de são brás

funcionamento irregular
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

03.11.25 12h36

mobilidade

Governo do Pará envia alertas de trânsito via WhatsApp durante a COP30; veja como será

Ação do Detran alcança mais de 420 mil contatos na Grande Belém com orientações sobre interdições e rotas alternativas durante o evento.

30.10.25 19h13

INVESTIGAÇÃO

Veja tudo o que se sabe sobre o caso do menino encontrado morto dentro de mala, na Marambaia

Corpo de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, foi localizado na tarde de segunda-feira (27/10) e caso revoltou população

28.10.25 10h12

BELÉM

Guamá se prepara para o VII Cortejo Visagento: cultura, memória e resistência em movimento

O Cortejo Visagento chega à sua 7ª edição dialogando diretamente com o contexto da COP30

27.10.25 18h42

MAIS LIDAS EM BELÉM

regularização

Calçadão do Ver-o-Peso é liberado após operação de ordenamento; veja como ficou

Liberação foi concluída no sábado (1º) e faz parte de uma ação integrada de secretarias municipais

02.11.25 15h31

BELÉM

Ruas de Belém são utilizadas para treinamento de segurança por conta da COP-30

Apesar de o evento começar apenas no dia 10 deste mês, Forças Armadas já organizam ações para escolta de líderes mundiais.

02.11.25 12h34

point cultural

Mercado de São Brás conquista paraenses e turistas com gastronomia, lojas e bares

O espaço recebe, em média, mais de 3 mil pessoas diariamente.

02.11.25 8h00

GASTRONOMIA

Onde tomar açaí de verdade em Belém? Confira locais

Restaurantes especialistas em culinária amazônica estão espalhados por toda a capital do Pará

03.11.25 11h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda