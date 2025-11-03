Carrinho de tacacá é alvo de denúncias de funcionamento irregular em frente ao Mercado de São Brás

Um carrinho de tacacá montado diariamente em frente ao Mercado de São Brás, em Belém, foi alvo de denúncias de irregularidades. Segundo relatos enviados à reportagem, o equipamento era colocado no local por volta das 17h e, ao final do expediente, estaria sendo guardado dentro do prédio do mercado, sem que se saiba de quem partiu a autorização para tal uso do espaço público. Em nota, a Prefeitura de Belém informou que mantém a fiscalização e que o comerciante já foi retirado do local.

De acordo com as denúncias, a instalação do carrinho não teria permissão formal, e uma das mensagens recebidas indica que uma pessoa vinculada à própria Prefeitura de Belém seria responsável por autorizar a prática.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belém para obter posicionamento sobre o caso. Em nota, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), informou que “o referido comerciante já saiu do Mercado de São Brás”. A pasta destacou, ainda, que “mantém uma fiscalização diária no espaço para garantir a ordem e orientar sobre o uso correto do local em todos os seus setores”.