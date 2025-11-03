Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Táxis de Belém ganham nova identidade visual para a COP 30 e reforçam imagem da cidade-sede

De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), a iniciativa é opcional e colaborativa, voltada aos permissionários devidamente regularizados

Bruna Lima e Gabriel Pires
fonte

O taxista Luis Paulo Nunes, de 61 anos, com 28 anos de profissão, já está circulando com o novo visual desde a semana passada. (Foto: Thiago Gomes)

Em preparação para a COP 30, a capital paraense começa a ganhar um novo visual nas ruas. Os táxis regularizados que circulam pela cidade estão sendo adesivados com cores e logotipos específicos, em uma ação coordenada pela Prefeitura de Belém, Governo do Pará e órgãos de trânsito e mobilidade. O objetivo é padronizar e facilitar a identificação dos veículos oficiais que irão atender moradores, turistas e delegações durante o evento.

De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), a iniciativa é opcional e colaborativa, voltada aos permissionários devidamente regularizados junto à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB). Segundo o órgão, a medida busca reforçar a imagem da cidade-sede e garantir melhor informação e segurança aos visitantes que chegarão à capital paraense durante a conferência.

O taxista Paulo Azevedo, que atua há mais de 15 anos na profissão, foi um dos motoristas que aderiram à nova identidade visual. Ele conta que a padronização é resultado de uma parceria entre o governo estadual e a prefeitura, e que a adesivagem vem sendo feita em cerca de 300 veículos.

image Foto Wagner Santana

“Não pagamos nada, foi tudo gratuito. Eles colocam os adesivos e a gente continua trabalhando normalmente”, explica. “Com certeza vai ter mais corridas. O carro fica mais visível, identificado e transmite mais segurança para o passageiro”.

Além da padronização, os profissionais também participaram de cursos de capacitação gratuitos oferecidos por órgãos parceiros.

“A gente aprendeu o básico, principalmente sobre atendimento e como abordar o cliente. Foi um curso rápido, mas importante, para receber bem o pessoal de fora”, acrescenta Paulo.

O também taxista Luis Paulo Nunes, de 61 anos, com 28 anos de profissão, já está circulando com o novo visual desde a semana passada. Para ele, a iniciativa representa uma oportunidade de valorização da categoria e maior organização durante o evento internacional.

“A operação da COP melhorou o movimento. A gente recebeu os adesivos e agora pode ter acesso a áreas que vão ser restritas durante o evento, o que facilita o trabalho”, relata. “É uma chance boa para a gente, porque vai ter mais demanda e mais visibilidade.”

A plotagem dos veículos é temporária e permanecerá até o encerramento da COP 30. Após o evento, os motoristas poderão remover os adesivos.

“Fica mais bonito e seguro. O passageiro vê que o carro é regularizado e sente confiança. É bom pra todo mundo”, resume Paulo.

A iniciativa integra o plano de mobilidade e organização urbana da capital, que prevê melhorias no transporte, sinalização e infraestrutura, alinhadas às ações de sustentabilidade e acolhimento dos visitantes. A expectativa é que milhares de pessoas, entre autoridades e representantes de diversos países, circulem por Belém durante o evento, e a categoria dos taxistas deve ter papel essencial nesse movimento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

03.11.25 12h36

mobilidade

Governo do Pará envia alertas de trânsito via WhatsApp durante a COP30; veja como será

Ação do Detran alcança mais de 420 mil contatos na Grande Belém com orientações sobre interdições e rotas alternativas durante o evento.

30.10.25 19h13

INVESTIGAÇÃO

Veja tudo o que se sabe sobre o caso do menino encontrado morto dentro de mala, na Marambaia

Corpo de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, foi localizado na tarde de segunda-feira (27/10) e caso revoltou população

28.10.25 10h12

BELÉM

Guamá se prepara para o VII Cortejo Visagento: cultura, memória e resistência em movimento

O Cortejo Visagento chega à sua 7ª edição dialogando diretamente com o contexto da COP30

27.10.25 18h42

MAIS LIDAS EM BELÉM

regularização

Calçadão do Ver-o-Peso é liberado após operação de ordenamento; veja como ficou

Liberação foi concluída no sábado (1º) e faz parte de uma ação integrada de secretarias municipais

02.11.25 15h31

BELÉM

Ruas de Belém são utilizadas para treinamento de segurança por conta da COP-30

Apesar de o evento começar apenas no dia 10 deste mês, Forças Armadas já organizam ações para escolta de líderes mundiais.

02.11.25 12h34

point cultural

Mercado de São Brás conquista paraenses e turistas com gastronomia, lojas e bares

O espaço recebe, em média, mais de 3 mil pessoas diariamente.

02.11.25 8h00

GASTRONOMIA

Onde tomar açaí de verdade em Belém? Confira locais

Restaurantes especialistas em culinária amazônica estão espalhados por toda a capital do Pará

03.11.25 11h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda