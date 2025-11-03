Táxis de Belém ganham nova identidade visual para a COP 30 e reforçam imagem da cidade-sede

Em preparação para a COP 30, a capital paraense começa a ganhar um novo visual nas ruas. Os táxis regularizados que circulam pela cidade estão sendo adesivados com cores e logotipos específicos, em uma ação coordenada pela Prefeitura de Belém, Governo do Pará e órgãos de trânsito e mobilidade. O objetivo é padronizar e facilitar a identificação dos veículos oficiais que irão atender moradores, turistas e delegações durante o evento.

De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), a iniciativa é opcional e colaborativa, voltada aos permissionários devidamente regularizados junto à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB). Segundo o órgão, a medida busca reforçar a imagem da cidade-sede e garantir melhor informação e segurança aos visitantes que chegarão à capital paraense durante a conferência.

O taxista Paulo Azevedo, que atua há mais de 15 anos na profissão, foi um dos motoristas que aderiram à nova identidade visual. Ele conta que a padronização é resultado de uma parceria entre o governo estadual e a prefeitura, e que a adesivagem vem sendo feita em cerca de 300 veículos.

“Não pagamos nada, foi tudo gratuito. Eles colocam os adesivos e a gente continua trabalhando normalmente”, explica. “Com certeza vai ter mais corridas. O carro fica mais visível, identificado e transmite mais segurança para o passageiro”.

Além da padronização, os profissionais também participaram de cursos de capacitação gratuitos oferecidos por órgãos parceiros.

“A gente aprendeu o básico, principalmente sobre atendimento e como abordar o cliente. Foi um curso rápido, mas importante, para receber bem o pessoal de fora”, acrescenta Paulo.

O também taxista Luis Paulo Nunes, de 61 anos, com 28 anos de profissão, já está circulando com o novo visual desde a semana passada. Para ele, a iniciativa representa uma oportunidade de valorização da categoria e maior organização durante o evento internacional.

“A operação da COP melhorou o movimento. A gente recebeu os adesivos e agora pode ter acesso a áreas que vão ser restritas durante o evento, o que facilita o trabalho”, relata. “É uma chance boa para a gente, porque vai ter mais demanda e mais visibilidade.”

A plotagem dos veículos é temporária e permanecerá até o encerramento da COP 30. Após o evento, os motoristas poderão remover os adesivos.

“Fica mais bonito e seguro. O passageiro vê que o carro é regularizado e sente confiança. É bom pra todo mundo”, resume Paulo.

A iniciativa integra o plano de mobilidade e organização urbana da capital, que prevê melhorias no transporte, sinalização e infraestrutura, alinhadas às ações de sustentabilidade e acolhimento dos visitantes. A expectativa é que milhares de pessoas, entre autoridades e representantes de diversos países, circulem por Belém durante o evento, e a categoria dos taxistas deve ter papel essencial nesse movimento.