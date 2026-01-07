Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Padre Francisco Maria Silva é o novo reitor da Basílica Santuário de Nazaré, em Belém

A missa solene de posse será realizada no próximo dia 11 de janeiro, na Basílica Santuário de Nazaré, e será presidida pelo arcebispo Dom Julio Endi Akamine

Dilson Pimentel
fonte

Padre Francisco Maria Silva é o novo reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré (Foto: Icaro Farias)

O padre Francisco Maria Silva é o novo reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. A missa solene de posse será realizada no próximo dia 11 de janeiro, às 10 horas, na Basílica Santuário de Nazaré, e será presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine. Além da reitoria do Santuário Mariano, o padre Francisco Maria Silva assumirá também importantes frentes da vida pastoral e administrativa ligadas à devoção nazarena, sendo responsável pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), Guarda de Nazaré, Guarda Mirim de Nazaré e pela Associação dos Devotos de Nossa Senhora de Nazaré (Adenaza).

As funções reforçam seu papel na condução espiritual e organizacional das ações que mantêm viva a fé e a tradição em torno de Nossa Senhora de Nazaré. A Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré é uma das igrejas mais conhecidas do Brasil e coração de uma das maiores manifestações de fé do mundo: o Círio de Nazaré, que reúne milhões de fiéis todos os anos. A celebração será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Basílica Santuário de Nazaré, nos canais oficiais do YouTube e Facebook, a partir das 10 horas.

Biografia de Padre Francisco Maria Silva

Natural do município de Irituia (PA), e nascido em 24/11/1960, padre Francisco Silva recebeu a ordenação sacerdotal em 1990, aos 30 anos. Como religioso, sua primeira missão foi assumir a reitoria do Seminário Mãe da Divina Providência, em Benevides, de 1992 a 1999. Em 1999, assumiu a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré do Desterro como pároco, permanecendo até 2003.

Ainda segundo a Ascom da Basílica, padre Silva deixou como legado diversas obras de evangelização na Paróquia de Nazaré, como a criação do Estúdio de Comunicação, em 2005, responsável pelas transmissões das Santas Missas pelas redes sociais da Basílica Santuário, que chega aos devotos também pela TV Nazaré, Rede Vida e TV Cultura do Pará, além de abrigar a Rádio Basílica de Nazaré e a Assessoria de Comunicação (Ascom).

VEJA MAIS:

image Basílica de Nazaré passa por nova etapa de restauração com obras até 2026
A previsão é que a segunda fase seja concluída no primeiro semestre do próximo ano

image Fachada da Basílica Santuário é colorida com espetáculo de videomapping no encerramento do Círio
A apresentação “Cores, Sons e Sensações” foi exibida na noite desse domingo (26) com projetos de artes visuais de VJ Lobo

Padre Silva foi o que iniciou, junto à Arquidiocese de Belém, o pedido para que a então Paróquia e Basílica de Nazaré fosse elevada para Santuário. Após um longo processo, o Arcebispo da época, Dom Orani João Tempesta, acolheu o pedido e, no dia 31 de maio de 2006, dentro do mês dedicado a Maria, concedeu o título de “Santuário Mariano Arquidiocesano” sendo o primeiro da Igreja de Belém. Contudo, não esteve como reitor neste momento, e o também barnabita Padre José Maria Ramos das Mercês foi empossado como o primeiro reitor do Santuário.

Ainda em 2006, foi escolhido para exercer a função de Conselheiro Geral da Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo, permanecendo no cargo até 2012 e, neste mesmo ano, atuou como Assistente Geral da Congregação e, em julho de 2012, no Capítulo Geral dos Barnabitas realizado em Nápoles (Itália), foi eleito Superior Geral.

Anteriormente, os Superiores Gerais da Ordem haviam sido europeus. Com o padre Silva, a história dos Barnabitas viveu uma mudança significativa, por ser o primeiro Superior Maior vindo de fora da Europa e o primeiro das Américas. O sacerdote permaneceu no cargo até 2025, retornando ao Brasil. Em 2026, padre Silva retorna para a capital do Pará para assumir o cargo de reitor da Basílica Santuário de Nazaré, onde celebrará, em maio, os 20 anos do título que outrora participara da organização, “celebrando com os devotos o amor e o carinho de Maria para com seu povo que, todos os dias, visitam Sua casa, Santuário vivo e presente, que possui no Glória a pequena imagem encontrada por Plácido, às margens do Igarapé Murutucu, em 1700”, afirma ainda a Ascom da Basílica.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

basílica santuário

novo reitor da basílica
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

MAIS LIDAS EM BELÉM

EDUCAÇÃO

Veja os prazos para matrícula na rede estadual e municipal de Belém para o ano letivo de 2026

O cronograma já foi divulgado anteriormente pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e pela Secretaria Municipal de Educação (Semec)

31.12.25 13h59

ALERTA

Pontos de açaí são interditados em Ananindeua após suspeita de doença de Chagas

Os estabelecimentos que estão sob investigação foram interditados de forma preventiva, diz prefeitura

06.01.26 11h06

SURPREENDENTE

Passaporte que seria de Eliza Samudio é encontrado em Portugal

Passaporte de 2007 é confirmado como original por autoridades

05.01.26 18h27

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda