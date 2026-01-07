Padre Francisco Maria Silva é o novo reitor da Basílica Santuário de Nazaré, em Belém

O padre Francisco Maria Silva é o novo reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. A missa solene de posse será realizada no próximo dia 11 de janeiro, às 10 horas, na Basílica Santuário de Nazaré, e será presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine. Além da reitoria do Santuário Mariano, o padre Francisco Maria Silva assumirá também importantes frentes da vida pastoral e administrativa ligadas à devoção nazarena, sendo responsável pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), Guarda de Nazaré, Guarda Mirim de Nazaré e pela Associação dos Devotos de Nossa Senhora de Nazaré (Adenaza).

As funções reforçam seu papel na condução espiritual e organizacional das ações que mantêm viva a fé e a tradição em torno de Nossa Senhora de Nazaré. A Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré é uma das igrejas mais conhecidas do Brasil e coração de uma das maiores manifestações de fé do mundo: o Círio de Nazaré, que reúne milhões de fiéis todos os anos. A celebração será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Basílica Santuário de Nazaré, nos canais oficiais do YouTube e Facebook, a partir das 10 horas.

Biografia de Padre Francisco Maria Silva

Natural do município de Irituia (PA), e nascido em 24/11/1960, padre Francisco Silva recebeu a ordenação sacerdotal em 1990, aos 30 anos. Como religioso, sua primeira missão foi assumir a reitoria do Seminário Mãe da Divina Providência, em Benevides, de 1992 a 1999. Em 1999, assumiu a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré do Desterro como pároco, permanecendo até 2003.

Ainda segundo a Ascom da Basílica, padre Silva deixou como legado diversas obras de evangelização na Paróquia de Nazaré, como a criação do Estúdio de Comunicação, em 2005, responsável pelas transmissões das Santas Missas pelas redes sociais da Basílica Santuário, que chega aos devotos também pela TV Nazaré, Rede Vida e TV Cultura do Pará, além de abrigar a Rádio Basílica de Nazaré e a Assessoria de Comunicação (Ascom).

Padre Silva foi o que iniciou, junto à Arquidiocese de Belém, o pedido para que a então Paróquia e Basílica de Nazaré fosse elevada para Santuário. Após um longo processo, o Arcebispo da época, Dom Orani João Tempesta, acolheu o pedido e, no dia 31 de maio de 2006, dentro do mês dedicado a Maria, concedeu o título de “Santuário Mariano Arquidiocesano” sendo o primeiro da Igreja de Belém. Contudo, não esteve como reitor neste momento, e o também barnabita Padre José Maria Ramos das Mercês foi empossado como o primeiro reitor do Santuário.

Ainda em 2006, foi escolhido para exercer a função de Conselheiro Geral da Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo, permanecendo no cargo até 2012 e, neste mesmo ano, atuou como Assistente Geral da Congregação e, em julho de 2012, no Capítulo Geral dos Barnabitas realizado em Nápoles (Itália), foi eleito Superior Geral.

Anteriormente, os Superiores Gerais da Ordem haviam sido europeus. Com o padre Silva, a história dos Barnabitas viveu uma mudança significativa, por ser o primeiro Superior Maior vindo de fora da Europa e o primeiro das Américas. O sacerdote permaneceu no cargo até 2025, retornando ao Brasil. Em 2026, padre Silva retorna para a capital do Pará para assumir o cargo de reitor da Basílica Santuário de Nazaré, onde celebrará, em maio, os 20 anos do título que outrora participara da organização, “celebrando com os devotos o amor e o carinho de Maria para com seu povo que, todos os dias, visitam Sua casa, Santuário vivo e presente, que possui no Glória a pequena imagem encontrada por Plácido, às margens do Igarapé Murutucu, em 1700”, afirma ainda a Ascom da Basílica.