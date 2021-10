Padre Fábio de Melo publica homenagem ao Círio de Nazaré

O Padre Fábio de Melo sempre deixou claro que é um dos maiores admiradores do Círio de Nazaré. Este ano, apesar de não vir à Belém para participar da festa, ele publicou uma série de imagens e músicas tradicionais do Círio em seu stories do Instagram. Também escreveu algumas mensagens explicando o amor por todos os envolvidos na celebração.

(Reprodução: Instagram)

Padre e compositor, ele compartilhou algumas das canções que fez para “tentar explicar o que é o Círio”. As músicas foram dadas de presente à cantora Fafá de Belém, que também é citada por Fábio de Melo em suas postagens.