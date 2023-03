Padre Cláudio Pighin, da Arquidiocese de Belém, fala sobre o Evangelho de São João; assista

No Evangelho deste domingo (12), o padre Cláudio Pighin, da Arquidiocese de Belém, fala sobre o Evangelho de São João, capítulo quatro, versículos de 5 a 42. O líder religioso ressalta que o encontro do mestre Jesus com a mulher samaritana é uma verdadeira lição de autêntica comunicação. "Um diálogo que revela não ter preconceitos e permite, assim, um verdadeiro encontro entre duas pessoas", afirmou.

De maneira gradativa, Jesus leva a mulher a fazer um encontro transparente, em primeiro lugar, consigo mesma. Ela readquire força e coragem para reafirmar a sua vida como dom de Deus.

"Jesus, como sempre, parte de uma realidade concreta e prática da vida. Neste caso, a necessidade essencial da água. Ele, com a paciência de sempre, consegue depois transpor esta necessidade material da água a uma verdadeira água que doa a vida para sempre", diz o padre Cláudio Pighin. Esta água verdadeira é ele mesmo. Em outro ponto, o padre disse: "Essa água, portanto, supera todos os limites humanos do espaço e do tempo".