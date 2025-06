Padre Cláudio Pighin celebra 47 anos de sacerdócio com legado de fé e comunicação na Amazônia

Nesta terça-feira (24), são comemorados os 47 anos de sacerdócio do Padre Cláudio Pighin, de 73 anos. Responsável por celebrar as missas dominicais do Grupo Liberal, semanalmente às 11h, o religioso tem uma trajetória marcada pela dedicação missionária, pelo compromisso com os mais vulneráveis e pela promoção da comunicação como ferramenta de transformação social.

Sacerdote do Pontifício Instituto das Missões para o Exterior (PIME), com formação sólida e atuação multifacetada, Padre Cláudio é doutor em Missiologia pela Pontifícia Universidade Urbaniana de Roma, com revalidação como doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Também é mestre na área e possui diploma em Pastoral das Comunicações pelo Estúdio Paulino Internacional de Comunicação Social, na Itália.

O percurso de Padre Cláudio, no entanto, vai além da teoria acadêmica. Ao longo das décadas, o sacerdote tem unido missão, comunicação e educação com um foco claro: promover a dignidade humana por meio do conhecimento.

Um dos principais marcos de sua atuação é a criação e liderança da Escola de Comunicação Papa Francisco, um projeto que, há 25 anos, promove a profissionalização de jovens em situação de vulnerabilidade social na Amazônia. Localizada no bairro do Marco, em Belém, a iniciativa oferece formação técnica gratuita em Rádio e TV, capacitando os participantes para atuar no mercado de trabalho e para se tornarem agentes de transformação em suas comunidades.

Com uma média de 25 alunos matriculados por ano, a Escola Papa Francisco já formou mais de 500 profissionais para o mercado da comunicação, tornando-se referência no cenário local, especialmente pelo impacto social que promove. A instituição é mantida pela ONG Missão Friuli Amazônia, liderada por Padre Cláudio Pighin.

“Acreditei que, para combater, sobretudo, a violência entre a juventude, era preciso educar os jovens nesse campo tão importante que é o da comunicação. O objetivo é ajudar esses jovens — especialmente aqueles que não tiveram a oportunidade de acessar escolas e universidades — a pensar como se comunicar melhor, a desenvolver capacidade crítica para não se deixarem manipular, discernir as notícias falsas das verdadeiras e se profissionalizarem”, relata o padre.

Além da Escola de Comunicação Papa Francisco, a ONG Missão Friuli Amazônia realiza outros projetos sociais que integram evangelização, educação e assistência a comunidades ribeirinhas, indígenas e populações em situação de vulnerabilidade social. Entre as ações, destacam-se a doação de cestas básicas, assistência jurídica, consultas médicas, além de orientação e acompanhamento religioso.

De origem italiana, Padre Cláudio Pighin chegou a Belém na década de 1990, a convite do então arcebispo Dom Vicente Joaquim Zico. Junto a Dom Zico, organizou a Pastoral da Comunicação e fundou a Rádio Nazaré.

“A minha trajetória é marcada, sobretudo, pela fidelidade ao chamado de Deus. Como disse o profeta Jeremias: ‘Desde o seio materno, fui escolhido’. Não podemos ter medo de falar a verdade de Deus para o mundo, mesmo diante de tantos desafios. Portanto, aprendi, nessa fidelidade, a tentar imitar Jesus para testemunhar o Reino de Deus. A nossa fraternidade, solidariedade e o nosso amor pelas pessoas que ajudamos são os maiores testemunhos do Reino. Por isso, o meu sacerdócio é fazer com que os outros sejam felizes. A felicidade dos outros é a minha felicidade”, finaliza Padre Pighin.