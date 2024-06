VÍDEO: Paciente oncológica celebra casamento no Hospital Ophir Loyola

O sonho da dona de casa Gracilene Pantoja, 50 anos, em oficializar a união com o companheiro Fernando Martins, despachante rodoviário, de 56 anos, se realizou na última sexta-feira (14). Graciele está internada desde maio no Hospital Ophir Loyola (HOL), em Belém, para tratamento paliativo devido a um câncer de mama. A cerimônia do casamento aconteceu na unidade hospitalar e contou com a presença de amigos e familiares do casal.

Há dois anos, a dona de casa luta contra o câncer. “Deus tem sido o meu porto seguro, assim como o Fernando, minhas filhas e todas as pessoas que estão envolvidas no meu tratamento. São eles que elevam o meu astral e me dão segurança para continuar essa jornada. Eu só tenho a agradecer a Deus por isso", afirmou a paciente.

“Eu não estava na expectativa de ter um relacionamento sério, porque o Fernando havia saído a pouco tempo de um relacionamento, mas o futuro havia reservado algo especial para nós dois. Ele insistiu em mim e hoje estamos há 23 anos vivendo juntos. Então posso afirmar que o Fernando me respeita e me ama, faz tudo pela nossa família e estamos muito felizes. Sempre quis casar na presença de Deus e realizei esse sonho”, disse Gracilene.

O casamento já estava sendo planejado pelo casal, no entanto, a concretização do matrimônio não aconteceu conforme o imaginado por Gracilene e Fernando por conta do quadro de saúde da paciente. Diante de um leito hospitalar, Fernando pediu Gracilene em casamento, para confirmar a importância do relacionamento.

“Ela trabalhava em um escritório de advocacia onde ficou por um bom tempo até engravidar da nossa primogênita. Tínhamos uma vida bem estabilizada, porém escolheu ser dona de casa. É uma esposa excelente, muito protetora e dedicada. Infelizmente, está passando por esse processo, mas a vida inteira cuidou de mim e das filhas com todo cuidado que uma matriarca poderia ter. Agora, é o nosso momento de retribuir o que ela já fez por nós. Sempre digo a ela para não perder as forças e nunca desistir, pois nunca desistiremos dela”, garantiu Fernando.

Celebração da união

Até o momento, sete casamentos já foram celebrados no HOL. Para a celebração da união de Gracilene e Fernando, a equipe de apoio do hospital e voluntários se mobilizaram para conseguir alianças, trajes, buquê, maquiagem, cerimonial, fotolivro e decoração do auditório.

Os profissionais da clínica de cuidados paliativos oncológicos conduziram a noiva, que entrou em leito com suporte de vida. Na ocasião, o diretor-geral, Jaques Neves, proferiu a leitura da passagem bíblica 1 Coríntios 13, para homenageá-los e destacar um amor puro que supera todas as dificuldades. “Hoje, ganhamos mais uma página que ficará guardada em nossas memórias, um exemplo de um casal que mostrou a importância e o verdadeiro significado do amor para podermos refleti-lo e contemplá-lo em toda a sua magnitude.”