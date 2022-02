Outeiro recebe reforço na linha interna dos ônibus que circulam na ilha

O distrito de Outeiro passou a contar, desde a última sexta-feira (11), com uma frota de dez ônibus na linha interna da ilha. O reforço de veículos é uma medida da Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), que visa dar mais mobilidade ao moradores do distrito. A frota passa por todos os bairros do distrito e atende a população gratuitamente.

Os agentes de trânsito e de transporte da Semob continuam o trabalho de fiscalização, orientação e organização no embarque e desembarque das balsas, em Outeiro, e nos trapiches da ilha e em Icoaraci.

Além disso, a Semob garante a oferta de ônibus para os usuários que atravessam nas lanchas rápidas, com parada localizada na rua Siqueira Mendes, com acesso a linhas para o Ver-O-Peso, avenida Presidente Vargas e o bairro de São Brás. Outro ponto que possui acesso às linhas de ônibus com destino ao Centro de Belém é o terminal de embarque e desembarque, localizado na travessa do Cruzeiro, com a 6ª Rua.