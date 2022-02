Prefeitura de Belém muda rota de três linhas de ônibus de Outeiro

A Prefeitura de Belém realiza alteração em três linhas de ônibus de Outeiro, a partir desta quinta-feira (10). Os usuários das linhas: 226 – Maracacuera/Presidente Vargas; 857 – Outeiro III (Icoaraci)/São Brás; 879 – Outeiro (Icoaraci)/ São Brás agora poderão descer na última parada, na rua Siqueira Mendes, entre a travessa São Roque e a avenida Dr. Lopo de Castro.

De acordo com informações do site Agência Belém, a medida tem o objetivo de melhorar o acesso da população com destino ao Ver-O-Peso, avenida Presidente Vargas e bairro de São Brás.

Ordens de Serviço (OS) estão sendo emitidas pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) para auxiliar os moradores e usuários de Outeiro que foram afetados com a interdição da ponte, para que tenham acesso ao transporte coletivo próximo ao trapiche de Icoaraci.

Entenda a alteração das linhas de ônibus que fazem transporte para Outeiro

Linha 226 – Maracacuera/Presidente Vargas, agora o final da linha é para a rua Siqueira Mendes, antes o seu ponto final era no Terminal Maracacuera, na avenida Augusto Montenegro. A linha segue pela canaleta do BRT e acessa as estações e os terminais Maracacuera, Mangueirão e São Brás. A partir de São Brás, segue pela avenida José Malcher com destino à avenida Presidente Vargas.

Linha 857 – Outeiro III (Icoaraci)/São Brás, antes tinha o terminal de linha na travessa do Cruzeiro, com a rua Santa Izabel. A partir de agora, a última parada é na rua Siqueira Mendes. Por ser uma linha chamada "semi-expressa" na avenida Augusto Montenegro, ou seja, que faz paradas em pontos previamente determinados, ela segue por fora da canaleta na avenida Almirante Barroso até São Brás.

Linha 879 – Outeiro (Icoaraci)/ São Brás. Esta também tinha terminal na travessa do Cruzeiro, com a Rua Santa Isabel; com a mudança passa para a rua Siqueira Mendes o seu terminal. A 879 faz a integração nos terminais Maracacuera, Mangueirão e São Brás.

(Com informações da Agência Belém)