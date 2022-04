Outeiro recebe ação com emissão de documentos e serviços de saúde neste sábado

Outeiro, distrito de Belém, recebe neste sábado (23) a ação social de saúde realizada pela Polícia Militar (PM) com os serviços de emissão de documentos, testes e orientação em saúde, além de outras atividades, como palestras de educação ambiental e serviços de beleza. A ação também tem parceria com a Prefeitura de Belém, Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE), Polícia Civil (PC), Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), entre outras instituições privadas de Ensino. O evento acontece de 9h às 16h, na escola da Brasília, na rua Rosa Maria s/n, no bairro Brasília.

VEJA MAIS

Ação social neste sábado (23), em Outeiro. Unidade móvel de atendimento odontológico. (Reprodução / PM)

A ação é voltada para o público em geral da comunidade. Confira os serviços oferecidos:

aferição de pressão arterial,

atendimento odontológico (profilaxia, aplicação de flúor e restaurações simples),

atendimento psicológico,

avaliação com fisioterapeuta,

avaliação nutricional,

corte de cabelo,

teste de glicemia.

No âmbito da cidadania e direitos, quem for ao evento poderá emitir a 2ª via da certidão de nascimento, assim como emitir RG, título eleitoral e ainda receber orientação jurídica. Na programação também está prevista uma palestra alusiva a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outra sobre educação ambiental.