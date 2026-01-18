Orlas de Mosqueiro sofrem com riscos de desabamento; moradores reclamam da falta de manutenção

Partes das calçadas e das vias da orla do Murubira e da Praia Grande, em Mosqueiro, apresentam rachaduras e indícios de desabamento. Moradores e comerciantes reclamam da falta de manutenção e dos riscos causados pelo problema. Na sexta-feira (16), equipes da Defesa Civil isolaram as áreas afetadas com barreiras de concreto e analisaram as condições das orlas.

A região visivelmente mais afetada é a orla da Praia do Murubira. Pedaços da calçada estão destruídos, dificultando o trânsito de pedestres no local. Na rua, uma grande rachadura foi aberta, indicando uma queda de nível da via.

Na orla da Praia Grande, a vegetação avançou em um trecho da calçada e da rua, que também apresentam sinais de desgaste físico.

A secretária Sandra Moraes, moradora de Mosqueiro, reclama da falta de manutenção nas praias. “Estamos abandonados. É assim em todas as praias. Se tivesse manutenção e se o poder público olhasse para o morador, e não só para os visitantes, isso não estaria assim.”

Ela relata ainda que sente medo das consequências que as rachaduras podem causar nas orlas. “São muitos riscos causados. Eu penso na pessoa idosa, que pode cair e quebrar algum membro. Não dá para passear aqui.”

Para Maria Dileusa, proprietária de um restaurante localizado na Praia do Murubira e moradora da ilha, os riscos de desabamento afastam clientes. “Estou deixando de ganhar com isso, pois o cliente não fica. Eles reclamam e perguntam se nós não temos medo de morar e de trabalhar aqui.”

A proprietária comenta que já houve reformas, apesar de insuficientes. “Estou morando na orla há 10 anos e acompanho esse caso há todo esse tempo. Tem algumas reformas, mas nada é feito com qualidade para impedir o problema.”

Orla da Praia Grande (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Por fim, ela pede atenção do poder público. “Nossa preocupação ultimamente são as marés altas e as fortes chuvas. A maré vai para a orla, e ela está se quebrando. Espero que as autoridades olhem com carinho essa situação.”

A família da pedagoga Núbia Pacheco mora na região da Praia do Bispo, onde ela também relata a ausência de manutenção. “Essa situação vem se prolongando há muito tempo. Várias solicitações já foram feitas. Aqui perto tem um buraco que está há mais de três anos, e o que fizeram até agora foi a interdição da via, mas ainda há um fluxo de veículos.”

“No Murubira, todo mundo gosta de caminhar, mas está quase inviável. Precisamos de uma atitude urgente”, completa a pedagoga.

Defesa Civil

Na sexta-feira (16), uma equipe da Defesa Civil esteve na Praia do Murubira para colocar barreiras de concreto ao redor das áreas afetadas. O objetivo é impedir que acidentes aconteçam com pedestres e condutores de veículos.

Manutenção

Em nota, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informou que programou para uma equipe técnica ir ao distrito de Mosqueiro, neste sábado (17). A equipe foi demandada para realizar uma vistoria nas áreas citadas, com o objetivo de verificar as condições das calçadas, do asfalto e do sistema de drenagem.

Durante a ação, estava previsto a realização de um levantamento técnico das intervenções necessárias para a recuperação dos trechos danificados, além de serviços de limpeza de canais e desobstrução com caminhão hidrojato.

Posicionamento

Em nota enviada no sábado (17), a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) informou que já realizou as vistorias técnicas necessárias e encaminhou os laudos à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que ficará responsável pela adoção das providências cabíveis, conforme as recomendações técnicas apresentadas.

"A Segbel destaca que o acompanhamento da orla de Mosqueiro é contínuo, especialmente em áreas mais sensíveis à ação das marés e do período chuvoso. As informações levantadas pelas equipes técnicas subsidiam o planejamento de intervenções, que estão sendo avaliadas dentro do cronograma e da capacidade operacional do município", completa o comunicado da Segbel.