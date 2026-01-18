Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Orlas de Mosqueiro sofrem com riscos de desabamento; moradores reclamam da falta de manutenção

Orla da Praia do Murubira é uma das mais afetadas

Bruno Roberto | Especial para O Liberal

Partes das calçadas e das vias da orla do Murubira e da Praia Grande, em Mosqueiro, apresentam rachaduras e indícios de desabamento. Moradores e comerciantes reclamam da falta de manutenção e dos riscos causados pelo problema. Na sexta-feira (16), equipes da Defesa Civil isolaram as áreas afetadas com barreiras de concreto e analisaram as condições das orlas.

A região visivelmente mais afetada é a orla da Praia do Murubira. Pedaços da calçada estão destruídos, dificultando o trânsito de pedestres no local. Na rua, uma grande rachadura foi aberta, indicando uma queda de nível da via.

Na orla da Praia Grande, a vegetação avançou em um trecho da calçada e da rua, que também apresentam sinais de desgaste físico.

A secretária Sandra Moraes, moradora de Mosqueiro, reclama da falta de manutenção nas praias. “Estamos abandonados. É assim em todas as praias. Se tivesse manutenção e se o poder público olhasse para o morador, e não só para os visitantes, isso não estaria assim.”

Ela relata ainda que sente medo das consequências que as rachaduras podem causar nas orlas. “São muitos riscos causados. Eu penso na pessoa idosa, que pode cair e quebrar algum membro. Não dá para passear aqui.”

Para Maria Dileusa, proprietária de um restaurante localizado na Praia do Murubira e moradora da ilha, os riscos de desabamento afastam clientes. “Estou deixando de ganhar com isso, pois o cliente não fica. Eles reclamam e perguntam se nós não temos medo de morar e de trabalhar aqui.”

A proprietária comenta que já houve reformas, apesar de insuficientes. “Estou morando na orla há 10 anos e acompanho esse caso há todo esse tempo. Tem algumas reformas, mas nada é feito com qualidade para impedir o problema.”

image Orla da Praia Grande (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Por fim, ela pede atenção do poder público. “Nossa preocupação ultimamente são as marés altas e as fortes chuvas. A maré vai para a orla, e ela está se quebrando. Espero que as autoridades olhem com carinho essa situação.”

A família da pedagoga Núbia Pacheco mora na região da Praia do Bispo, onde ela também relata a ausência de manutenção. “Essa situação vem se prolongando há muito tempo. Várias solicitações já foram feitas. Aqui perto tem um buraco que está há mais de três anos, e o que fizeram até agora foi a interdição da via, mas ainda há um fluxo de veículos.”

“No Murubira, todo mundo gosta de caminhar, mas está quase inviável. Precisamos de uma atitude urgente”, completa a pedagoga.

Defesa Civil

Na sexta-feira (16), uma equipe da Defesa Civil esteve na Praia do Murubira para colocar barreiras de concreto ao redor das áreas afetadas. O objetivo é impedir que acidentes aconteçam com pedestres e condutores de veículos.

Manutenção

Em nota, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informou que programou para uma equipe técnica ir ao distrito de Mosqueiro, neste sábado (17). A equipe foi demandada para realizar uma vistoria nas áreas citadas, com o objetivo de verificar as condições das calçadas, do asfalto e do sistema de drenagem.

Durante a ação, estava previsto a realização de um levantamento técnico das intervenções necessárias para a recuperação dos trechos danificados, além de serviços de limpeza de canais e desobstrução com caminhão hidrojato.

Posicionamento

Em nota enviada no sábado (17), a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) informou que já realizou as vistorias técnicas necessárias e encaminhou os laudos à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que ficará responsável pela adoção das providências cabíveis, conforme as recomendações técnicas apresentadas.

"A Segbel destaca que o acompanhamento da orla de Mosqueiro é contínuo, especialmente em áreas mais sensíveis à ação das marés e do período chuvoso. As informações levantadas pelas equipes técnicas subsidiam o planejamento de intervenções, que estão sendo avaliadas dentro do cronograma e da capacidade operacional do município", completa o comunicado da Segbel.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

orla do murubira

mosqueiro

praia grande

cidades

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

UFPA cresce em excelência acadêmica e leva doutorados para o interior do Pará

Pós-graduação da UFPA avança em todo o Estado; reitor Gilmar Pereira celebra aumento de 100% nos programas de doutorado

14.01.26 12h48

CARNAVAL 2026

Prefeitura de Belém lança Edital do Carnaval com R$ 1,9 milhão para escolas de samba

O investimento traz um aumento de mais de 6% em relação a 2025

14.01.26 11h57

Histórias de Belém

Praça da República foi um cemitério? Entenda a história de um dos maiores cartões-postais de Belém

No aniversário de 410 anos de Belém, conheça a verdadeira história da Praça da República. Lenda conta que ali teria funcionado como um antigo cemitério, mas não é bem assim

12.01.26 18h29

Turismo

Cruzeiro transatlântico chega a Belém nesta segunda (12) e abre sequência de visitas em janeiro

A temporada de cruzeiros teve início em outubro de 2025 e segue até abril de 2026

12.01.26 12h24

MAIS LIDAS EM BELÉM

PERIGO!

Orlas de Mosqueiro sofrem com riscos de desabamento; moradores reclamam da falta de manutenção

Orla da Praia do Murubira é uma das mais afetadas

18.01.26 8h00

BELÉM

Dia Internacional do Riso: a arte para viver mais e melhor

Celebrado em 18 de janeiro, o Dia Internacional do Riso reforça como o bom humor e a leveza são pilares fundamentais para a saúde mental e a longevidade

18.01.26 7h00

GRADUAÇÃO

Dia da Universidade: estudantes e professores dão dicas para calouros iniciarem a vida acadêmica

Com a expectativa para a divulgação dos listões, estratégias são essenciais para os novos graduandos se orientarem nos primeiros dias da vida universitária

18.01.26 9h00

Religiosidade

Chora nos meus pés: conheça o banho que promete fazer o homem ou a mulher rastejar por você

Saiba para que ele serve, onde encontrar o perfume como usá-lo para atrair

06.07.23 13h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda