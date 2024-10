Orla do Cruzeiro, em Icoaraci, será reconstruída; veja quais serão as mudanças

A Orla do Cruzeiro, no distrito de Icoaraci, em Belém, será resconstruída. A proposta prevê a reconstrução da Feira do Açaí, do mirante, da Feira do Artesanato, da praça, a cobertura do anfiteatro, calçadas e das barracas de tapioca, além da construção de dois novos espaços: área de recreação e esporte e de barracas de água de coco. A reestruturação será feita pelo governo do Pará em parceria com o Ministério das Cidades. Veja imagens que o governo do Pará divulgou sobre a projeção para a reconstrução na Orla do Cruzeiro:

Projeções para a reestruturação da Orla do Cruzeiro

O anúncio foi feito na segunda-feira (29/10), pelo governo do Pará. O projeto já foi elaborado e estão sendo providenciadas as licenças junto à Prefeitura de Belém para o início da obra, que terá um investimento de cerca de R$ 20 milhões, e deve gerar, aproximadamente, 200 empregos diretos e indiretos.

“Além da obra em si, a Nova Orla do Cruzeiro vai se destacar pelo aspecto do desenvolvimento turístico, econômico e o acolhimento das pessoas que visitam esse importante cartão postal do Distrito de Icoaraci. Isso será fruto de mais uma parceria entre o Governo Federal, através do ministro das Cidades, Jader Filho, e o Governo do Pará, liderado pelo governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan”, afirmou Ruy Cabral, titular da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), responsável pela construção do novo equipamento público.

O que vai ter na Nova Orla do Cruzeiro, em Icoaraci:

Feira do Açaí

Terá suas barracas padronizadas dos boxes com 10 containers para venda de alimentos e utilidades, construção de dois banheiros acessíveis, espaço paisagístico de convivência e cobertura para acomodar e proteger o açaí recebido das ilhas, hoje sem local específico.

Área de recreação e esporte

Haverá uma quadra de esportes, um playground interativo, 3 halfs, uma academia ao ar livre, um espaço pet e área de contemplação.

Mirante

Será construída uma nova estrutura para o mirante existente, fortalecendo o seu valor histórico, permitindo a passagem das ambulâncias que realizam o transporte dos pacientes que desembarcam no trapiche, além dos caminhões com mercadorias.

Feira do Artesanato

Passará por uma restauração da estrutura física existente, respeitando a história e a cultura da feira de artesanato do Paracuri, e a construção de dois banheiros acessíveis.

Praça

Agora, ela terá espaços sombreados para descanso e contemplação e nova pavimentação decorativa.

Barracas de água de coco

Serão ampliadas as quantidades de barracas de água de coco de 13 para 16, padronização das barracas com nova arquitetura e construção de dois banheiros acessíveis, hoje inexistentes.

Anfiteatro

Ganhará uma nova cobertura, preservando a arquitetura atual.

Barracas de tapioca

Terão uma nova estrutura com fechamento em alvenaria para as duas barracas de tapioca existentes e ampliação do espaço para acomodar mesas e cadeiras.