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Operação apreende motocicletas e combate 'rolezinhos' em Belém

Durante a fiscalização, os agentes realizaram mais de 280 abordagens e lavraram 37 autos de infração

O Liberal
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Operação apreende motocicletas e combate 'rolezinhos' em Belém. (Divulgação | Ag. Belém)

Mais de 200 abordagens foram realizadas na última quinta-feira (18) durante a Operação Choque de Ordem, promovida pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), em Belém. A ação teve como objetivo fiscalizar motocicletas, coibir a prática de "rolezinhos" e combater infrações de trânsito, com apoio do Grupamento de Trânsito da Guarda Municipal de Belém (GMB).

Ao longo da operação, os agentes efetuaram mais de 280 abordagens, lavraram 37 autos de infração e removeram 12 motocicletas. Entre as irregularidades constatadas estavam condução de veículo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), entrega da direção a pessoas não habilitadas, licenciamento vencido, ausência de equipamentos obrigatórios, alteração no sistema de descarga e uso de dispositivos antirradar.

Durante a fiscalização, um grupo de motociclistas que circulava em conjunto, caracterizando um "rolezinho", foi abordado pelas equipes. As motocicletas que estavam com a documentação e as condições de circulação em dia foram liberadas. Já os veículos que apresentavam irregularidades foram removidos.

A operação também resultou na autuação de um condutor que se recusou a realizar o teste do etilômetro, conhecido como bafômetro. Conforme prevê o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a recusa ao exame também configura infração de trânsito e sujeita o motorista às penalidades administrativas previstas em lei.

O secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade, Luciano de Oliveira, destacou que a Operação Choque de Ordem busca retirar de circulação veículos irregulares e aumentar a segurança de motoristas, motociclistas e pedestres.

"A Operação Choque de Ordem é uma ação preventiva e de fiscalização, voltada principalmente para retirar de circulação veículos que apresentam irregularidades e podem colocar em risco a segurança no trânsito. O trabalho integrado com o Grupamento de Trânsito da Guarda Municipal é fundamental para combater práticas como os rolezinhos e garantir mais organização nas vias da cidade", afirmou.

Segundo a Segbel, a Operação Choque de Ordem faz parte das ações permanentes de fiscalização desenvolvidas pelo município para reforçar a segurança viária, combater práticas que comprometem o trânsito e garantir o ordenamento das vias de Belém.

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Operação apreende motocicletas e combate 'rolezinhos' em Belém
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