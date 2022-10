Ônibus em Belém: confira as linhas que farão desvios durante o Traslado para Ananindeua

Dentro do esquema especial de interdições e desvios nas festividades do Círio, a Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), determinou o desvio provisório de algumas linhas em função da realização do traslado da imagem de Nossa Senhora de Nazaré para a igreja Matriz de Ananindeua, na sexta-feira (07), a partir das 06h.

A determinação atende solicitação da Arquidiocese de Belém, no sentido de fazer a interdição de vias do percurso, que começa em Belém, para garantir a segurança viária de romeiros e participantes da romaria.

Interdições

O traslado é a primeira das 13 procissões que integram a festividade do Círio de Nazaré. O percurso do traslado da imagem peregrina para Ananindeua, envolve as avenidas Nazaré, Magalhães Barata e Almirante Barroso até a rodovia BR-316. Os agentes da Semob darão apoio no trânsito em Belém, de forma integrada com a Guarda Municipal de Belém (GMB), no horário das 4h às 10h da sexta-feira.

As vias sob responsabilidade da autarquia são avenida Nazaré com a Generalíssimo Deodoro; avenida Governador José Malcher com Vila Leopoldina e com a avenida Generalíssimo Deodoro. Agentes de transporte supervisionarão as linhas que circulam pela avenida Nazaré com a travessa Rui Barbosa e avenida Gentil Bittencourt com travessa Quintino Bocaiúva.

A Semob fará a orientação do trânsito nas avenidas José Bonifácio e Magalhães Barata; avenida Magalhães Barata nos cruzamentos com a travessa 14 de Março, avenida Alcindo Cacela, travessas 9 de Janeiro, 3 de Maio, 14 de Abril e Castelo Branco, avenida Almirante Barroso nos cruzamentos com as avenidas Dr. Freitas, Júlio César e Tavares Bastos. Ao todo, estarão envolvidos 24 agentes de trânsito e de transporte.

Desvios

Em função dessas interdições, a Semob desviará provisoriamente, a partir de 6h da sexta-feira (07) os itinerários das linhas que trafegam no trecho interditado, da seguinte forma:

- As linhas que operam via rua Gama Abreu ou Av. Presidente Vargas / Av. Nazaré / Av. Magalhães Barata / Av. Almirante Barroso, farão: Rua Gama Abreu ou Av. Presidente Vargas, Av. Nazaré, Av. Generalíssimo Deodoro, Av. Gentil Bittencourt, Av. José Bonifácio, Av. Almirante Barroso, a destino.

- As linhas que operam via Av. Gentil Bittencourt / Trav.Quintino Bocaiúva / Av. Nazaré /Av. Magalhães Barata / Av. Almirante Barroso, farão: Av. Gentil Bittencourt, Av. José Bonifácio, Av. Almirante Barroso, a destino.

- As linhas Pedreira-Nazaré, E. Marex – Felipe Patroni e Sacramenta – Nazaré, no sentido Centro – Bairro, farão: Av. Gentil Bittencourt, Trav. Quintino Bocaiúva, rua Boaventura da Silva, Trav. 14 de Março, a destino.

- As linhas Guamá – Montepio e Guamá – Ver-o-Peso, no sentido Centro - Bairro, farão: Trav. Quintino Bocaiúva, Av. Gentil Bittencourt, Trav. Castelo Branco, a destino.

- A linha Mosqueiro - São Brás, no sentido São Brás - Mosqueiro, fará: Trav. Castelo Branco, Av. Gentil Bittencourt, Av. José Bonifácio, Av. Almirante Barroso, a destino.

- A linha Alcindo Cacela (Via José Malcher), no sentido Centro - Bairro, fará: rua Diogo Moia, Av. Alcindo Cacela, Av. Gentil Bittencourt, Av. José Bonifácio, Av. Almirante Barroso, a destino.

- A linha Canudos Ver-o-Peso, no sentido Centro - Bairro, fará: rua Domingos Marreiros, Trav. 03 de Maio, Av. Gentil Bittencourt, Av. José Bonifácio, Av. Almirante Barroso, a destino.