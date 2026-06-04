Ônibus de Belém seguem com passagem gratuita no feriado de Corpus Christi, esclarece Setransbel

Os ônibus urbanos de Belém estão circulando com gratuidade nesta quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi. O esclarecimento foi feito pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) após dúvidas entre usuários da Grande Belém sobre a cobrança de tarifa no transporte público. Segundo a entidade, os coletivos das empresas associadas seguem operando normalmente, sem cobrança de passagem ao longo do dia.

A confusão surgiu após a divulgação de informações sobre a cobrança de tarifa no BRT Metropolitano. Muitos passageiros entenderam que a medida se aplicava a todo o sistema de transporte coletivo, o que levou a questionamentos ao longo do dia.

Em nota, o Setransbel informou que a cobrança está sendo realizada exclusivamente na operação do BRT Amazônia, que não integra o sistema das empresas associadas ao sindicato. Por isso, os ônibus urbanos vinculados ao Setransbel seguem transportando passageiros sem cobrança de passagem durante todo o feriado.

“É importante fazer essa distinção, pois muitas pessoas estão entendendo que a cobrança está ocorrendo em todo o transporte coletivo, o que não corresponde à realidade. Essa situação tem provocado dúvidas, desconforto e transtornos justamente em um dia em que a população espera utilizar o transporte público de forma gratuita. Reforço, portanto, que a gratuidade permanece válida durante todo o dia nos ônibus das empresas associadas ao Setransbel”, diz a nota.

Com o esclarecimento, a orientação aos passageiros é verificar qual sistema de transporte será utilizado para evitar dúvidas sobre a cobrança da passagem.