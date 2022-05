“Ônibus da Vacina” leva imunizantes até a população no bairro do Umarizal, em Belém

Neste domingo (22), a vacinação contra covid-19, sarampo e Influenza, em Belém, ocorre por meio da ação itinerante “Ônibus da Vacina”, estacionado em frente à Praça Brasil, no bairro do Umarizal, das 8h às 13h. De acordo com o Departamento de Vigilância à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), a expectativa é que pelo menos 500 pessoas sejam imunizadas.

Para o vigilante Erenilson Neves, de 41 anos, o ônibus foi a oportunidade para vacinar a filha, Paola, de 8 anos, e ainda aproveitar a praça para se divertir e passear. “Foi ótimo, porque não está tendo muita gente, muita demora. E é importante, porque é um grande benefício para as crianças, principalmente. E não é só a covid-19, a gente tem que se preocupar também com as outras doenças”, afirma.

A dona de casa e intérprete de libras Andreza Mendes, mãe da Ananda, de 12 anos, e do Vitor Hugo, de nove, levou os dois para tomar a segunda dose contra a covid-19. “Na carteirinha deles, a imunização contra sarampo e Influenza já está tudo certo, então faltava só continuar com a da covid-19 mesmo”. Ela também incentiva que outros responsáveis façam o mesmo pelas crianças: “É muito importante que nós, como pais, nos conscientizemos que a covid-19 ainda está aí. E como sabemos que as crianças são o nosso futuro, elas precisam ser imunizadas, para o próprio bem delas”.

A intérprete de libras Andreza Mendes, levou os dois filhos para tomar a segunda dose contra a covid-19. (Ivan Duarte / O Liberal)

Entre o público adulto estava a professora Carmem Serra, de 48 anos, que também aproveitou o domingo para se imunizar: “Eu vim tomar a quarta dose contra a covid-19, mas nem pude porque ainda não passou o intervalo certo da terceira dose, então, estou aproveitando para tomar a vacina contra influenza”. Para Carmem, dar continuidade aos esquemas vacinais é muito importante: “Ainda estamos em pandemia e, como sou professora, trabalho num meio em que a gente lida com muitas pessoas, é preciso fazer a nossa parte para garantir a saúde de todos”.

Quem pode se vacinar

A ação itinerante “Ônibus da Vacina” está aplicando imunizantes contra covid-19, sarampo e influenza. Segundo o diretor do Departamento de Vigilância à Saúde da Sesma, Adriano Furtado, as vacinas podem ser tomadas ao mesmo tempo.

O público-alvo das vacinas contra o sarampo e influenza são crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade e os trabalhadores da área da saúde. Além destes, também são convocados para se imunizar contra a influenza: idosos de 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, professores da rede pública e privada, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, pessoas com deficiência, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema penal, população privada de liberdade e, ainda, adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa.

Já contra a covid-19, podem se vacinar todos aqueles que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose, bem como as pessoas acima de 18 anos, que foram vacinadas com a segunda dose até janeiro deste ano e que ainda não receberam a terceira dose. Crianças estão sendo imunizadas com doses da Coronavac e Pfizer pediátricas.

Documentação necessária para se vacinar

Para ter acesso à aplicação da vacina, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e o cartão de vacinação de Belém. Os imunocomprometidos, pessoas com deficiência e doenças crônicas precisam levar também o laudo ou receita médica que comprove a condição. Já os trabalhadores da saúde e demais trabalhadores que estão aptos a vacinar precisam apresentar carteira profissional, crachá ou outro documento comprobatório do exercício da atividade.

Próximas paradas do “Ônibus da Vacina”

28/05 - 8h às 13h - Solar da Beira

29/05 - 8h às 13h - Praça Princesa Isabel (Condor)

04/06 - 8h às 13h - Mercado de São Brás

05/06 - 8h às 13h - Praça Dom Alberto Ramos

11/06 - 8h às 13h - Mangueirinho

12/06 - 8h às 13h - Praça Cordeiro de Farias (Tapanã)

18/06 - 8h às 13h - Praça Matriz (Icoaraci)

19/06 - 8h às 13h - Pistão (Outeiro)

25/06 - 8h às 13h - Assaí Entroncamento

26/06 - 8h às 13h - Mosqueiro

02/07 - 8h às 13h - Praça São Domingos de Gusmão (Terra Firme)

03/07 - 8h às 13h - Praça da República

- Ações fixas com drive-thru:

Aldeia Cabana - 8h às 13h; 28/05; 04/06; 11/06; 18/06; 25/06 e 02/07.