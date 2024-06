Onde comer bacalhau barato? Restaurante faz festival e baixa o preço dos pratos

A cultura de Belém é interligada com a de Portugal em vários aspectos e a culinária é um deles. Por isso, um restaurante em Belém resolveu inovar e criar o Festival do Bacalhau, uma ação que promete não só oferecer diversos pratos com essa delícia, mas "democratizar" o acesso, com pratos a preços promocionais.

No Festival do Bacalhau do Engenho Dedé, restaurante localizado no 1º piso do Boulevard Shopping, os clientes encontram 5 pratos, a qualquer hora do dia, com um preço fixo de R$ 74,90 para duas pessoas.

Quais os pratos de bacalhau estão na promoção?

Bacalhau do Engenho Gomes Sá, Zé do Pipo, Arroz português à Trazmontana Fettucine com bacalhau.

De acordo com Mateus Ribeiro, gerente do Engenho Dedé, a ação, que começou no início de junho, está aumentando o fluxo de clientes, e, consequentemente, o faturamento do restaurante neste mês. “Sempre buscamos trazer as melhores experiências para os nossos clientes. E a comida portuguesa tem uma relação muito próxima com os paraenses, então o festival é um sucesso. O fluxo aumentou tanto no almoço quanto no jantar”, destaca Mateus.

O gerente também pontua que o preço é um diferencial do festival. "Todos os pratos servem duas pessoas. Então, uma pessoa pode experimentar uma tradicional receita portuguesa por menos de R$37,50. É uma oportunidade única que ficará por tempo limitado em nosso restaurante”, finaliza Mateus.