Quem busca onde assistir missa com tradução simultânea em Libras em Belém já pode encontrar a opção na Basílica Santuário de Nazaré. O vigário do templo, padre Josué Bosco, anunciou que as celebrações passam a contar com intérprete in loco para atender fiéis surdos.

A tradução da missa em Língua Brasileira de Sinais (Libras) será realizada todos os sábados, às 17h. Também haverá interpretação nas adorações eucarísticas às quartas-feiras, às 19h, na própria basílica, localizada no bairro de Nazaré, na capital paraense.

A iniciativa é realizada em parceria com a Pastoral do Surdo, que oferece a tradução simultânea por meio de intérpretes posicionados no altar da igreja.

Veja dias e horários da missa com Libras em Belém

Os fiéis interessados podem acompanhar as celebrações com tradução simultânea nos seguintes dias:

Sábados: missa às 17h, com tradução simultânea em Libras;

missa às 17h, com tradução simultânea em Libras; Quartas-feiras: adoração às 19h, também com intérprete.

A tradução ocorre presencialmente na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém.