Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Onde assistir missa com tradução simultânea em Libras em Belém?

Basílica Santuário de Nazaré terá celebrações aos sábados e adoração às quartas com intérprete de Libras

O Liberal
fonte

Missa em Libras na Basílica Santuário de Nazaré (Cláudio Pinheiro/Arquivo Oliberal)

Quem busca onde assistir missa com tradução simultânea em Libras em Belém já pode encontrar a opção na Basílica Santuário de Nazaré. O vigário do templo, padre Josué Bosco, anunciou que as celebrações passam a contar com intérprete in loco para atender fiéis surdos.

A tradução da missa em Língua Brasileira de Sinais (Libras) será realizada todos os sábados, às 17h. Também haverá interpretação nas adorações eucarísticas às quartas-feiras, às 19h, na própria basílica, localizada no bairro de Nazaré, na capital paraense.

A iniciativa é realizada em parceria com a Pastoral do Surdo, que oferece a tradução simultânea por meio de intérpretes posicionados no altar da igreja.

Veja dias e horários da missa com Libras em Belém

Os fiéis interessados podem acompanhar as celebrações com tradução simultânea nos seguintes dias:

  • Sábados: missa às 17h, com tradução simultânea em Libras;
  • Quartas-feiras: adoração às 19h, também com intérprete.

A tradução ocorre presencialmente na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

missa em libras

basílica santuário de nazaré
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

SEXTOU

Festa Rataria inaugura edição em Belém com DJs e música eletrônica alternativa

Evento no Núcleo de Conexões Na Figueiredo promete aquecer as pistas com experimentações do Funk ao Post-punk e Tecnobrega

27.02.26 14h34

ajude!

Eletricista é baleado no Guamá e família pede doação de sangue em campanha; colabore!

Diante da gravidade do quadro, parentes e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais e entre moradores da região

25.02.26 15h06

BUSCA

Morte de protetora em Belém deixa 60 gatos castrados à espera de adoção

Todos os felinos disponíveis já passaram pelo processo de castração e os novos tutores contarão com suporte veterinário

21.02.26 12h02

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

MAIS LIDAS EM BELÉM

CARNAVAL 2026

VÍDEO: Destaque da Acadêmicos da Pedreira cai de carro alegórico na Aldeia Amazônica, em Belém

Integrante da escola de samba foi atendido logo após o incidente na sexta-feira (27) e passa bem, informou a liga das agremiações

01.03.26 16h01

BELÉM

Maré alta em Belém: confira os horários a partir desta terça-feira (3)

Moradores de áreas próximas a igarapés, canais e regiões sujeitas à influência das marés devem redobrar a atenção, principalmente nos horários indicados

02.03.26 22h19

DESLIZAMENTO

Deslizamento de terra atinge 8 casas e afeta 40 famílias no 'Recanto Verde', distrito de Icoaraci

Uma casa ficou completamente destruída e sete foram diretamente afetadas, informou a prefeitura

02.03.26 8h19

CLIMA

Previsão do tempo em Belém hoje (02/03); que horas vai chover? Confira os detalhes

Confira como fica o clima na capital paraense nesta segunda-feira (02/03), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

02.03.26 5h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda