Onde adotar um animal em Belém? Feira de adoção ocorre neste sábado (23), em shopping center

Quem gosta de animais e está a procura de um - ou de mais um - companheiro de quatro patas tem nas feiras de adoção uma forma prática e segura de apoiar a causa. Neste sábado (23), uma ação promovida pelo Boulevard Shopping em parceria com o Projeto Peludinhos, da Universidade Federal do Pará (UFPA), vai ocorrer no Estacionamento do G7 do estabelecimento, das 10h às 17h. Saiba como adotar um pet neste fim de semana:

O que é preciso para adotar animal na ação?

Os animais recolhidos pelo Projeto Peludinhos, da UFPA, estarão disponíveis para adoção, no Shopping Boulevard (Divulgação)

Quem quiser adotar um “peludinho”, precisa ter 18 anos completos, levar um documento oficial de identificação com foto, CPF e um comprovante de residência. Além de passar por uma entrevista para saber se está apto a adoção consciente.

Doações

Durante a feira, também haverá pontos de doação de ração e materiais de higiene e limpeza, que serão destinados aos 250 animais atendidos pelo Projeto Peludinhos da UFPA.

Serviço:

Feira de Adoção de Pets

Local: Boulevard Shopping - Estacionamento do G7

Data: 23 de abril (sábado)

Horário: 10h às 17h

