Obras da Nova Rua da Marinha alteram o trânsito na av. Augusto Montenegro a partir de terça (12)

A previsão é que o bloqueio dure até a próxima sexta-feira (15)

Com 3,5 quilômetros de extensão, a obra de prolongamento e duplicação da Nova Rua da Marinha está sendo executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). (Ag. Pará)

O trânsito na avenida Augusto Montenegro, em Belém, terá alterações a partir das 7h desta terça-feira (12) por causa do avanço das obras da Nova Rua da Marinha, no bairro do Castanheira. A intervenção faz parte dos investimentos do Governo do Estado para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada na capital paraense em novembro.

A modificação será no sentido Entroncamento, nos 100 metros anteriores ao cruzamento com a Rua da Marinha, onde uma das faixas de rolamento ficará interditada. A previsão é que o bloqueio dure até a próxima sexta-feira (15), período estimado para a execução dos serviços no trecho.

Com 3,5 quilômetros de extensão, a obra de prolongamento e duplicação da Nova Rua da Marinha está sendo executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). O projeto visa reduzir congestionamentos na região, aumentar a segurança viária, encurtar o tempo de deslocamento em Belém e na Região Metropolitana e promover o desenvolvimento urbano com mobilidade.

A via contará com duas pistas de sentido duplo, cada uma com três faixas de rolamento, além de ciclofaixa e passeio com acessibilidade. O pacote inclui ainda sinalização horizontal e vertical, paradas de ônibus recuadas com totens informativos e iluminação em LED, oferecendo mais conforto e segurança aos usuários.

Palavras-chave

trânsito

avenida augusto montenegro

obras

nova rua da marinha
Belém
