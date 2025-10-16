Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Obra rara de naturalista holandês roubada há 16 anos é devolvida ao Museu Emílio Goeldi

O livro “De India utriusque re naturali et medica”, do século XVII, retorna ao Museu Emílio Goeldi após ser recuperado no Reino Unido

O Liberal
fonte

Obra foi encontrada anos depois de ser roubada (Foto: Polícia Federal)

Após ter sido roubada em 2008, o acervo do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), em Belém, receberá novamente a obra rara “De India utriusque re naturali et medica”, do médico e naturalista holandês, Guilherme Piso. O livro, publicado em Amsterdã, em 1658, foi recuperado em 2024, em Londres, no Reino Unido. A devolução será feita pela Polícia Federal (PF), às 10h, no Salão de Leitura da Biblioteca do Campus de Pesquisa do Museu Emílio Goeldi. 

Segundo o MPEG, a obra em questão é uma segunda edição da renomada "Historia Naturalis Brasiliae", intitulada "De India utriusque re naturali et medica", foi publicada em latim e conta com uma compilação abrangente de pesquisas científicas sobre a história natural, geografia, meteorologia e etnologia. O livro foi impresso sob os cuidados do editor holandês Louis Elsevier. 

Em 2022, o Museu Paraense Emílio Goeldi foi contatado pelo leiloeiro inglês Matthew Haley da Bonhams: Books & Manuscripts, informando que a publicação havia sido consignada em 2008 por um colecionador privado. No entanto, ao verificar os selos do Museu Paraense Emílio Goeldi na obra, foi constatada a origem ilícita. Com isso, a obra foi localizada a partir de ações da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e da Polícia Federal no processo de recuperação.

Segundo as investigações sobre o furto, que tiveram início em 2008, três servidores do museu estavam envolvidos. Em 2011, eles foram denunciados por peculato culposo, ou seja, atuaram para facilitar que outras pessoas realizassem o roubo.

Guilherme Piso, autor de "De India utriusque re naturali et medica", foi um médico e naturalista holandês. Ele participou como médico de uma expedição entre 1637 e 1644 para o Brasil, com patrocínio do conde Maurício de Nassau, holandês que governou uma colônia dos Países Baixos no Recife, em Pernambuco.

Outra obra literária que também foi roubada do museu Emílio Goeldi foi recuperada na Argentina, em dezembro de 2023. A “Reise in Chile, Peru und auf dem Amazonstrome" ("Viagem no Chile, no Peru e no Rio Amazonas") foi encontrada em ação de cooperação jurídica com o país vizinho. A obra foi assinada por Eduard Poeppig, I.A. Seldmayr e L.N. Ott.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

'Terra poderosa'

Amaury Lorenzo dança carimbó em Belém e declara amor pelo Pará

Ator compartilhou vídeo nas redes sociais celebrando a cultura paraense e elogiando o povo

11.10.25 17h04

Círio

TV Liberal transmite a Trasladação ao vivo pela primeira vez

Transmissão vai estar na programação do JL2, a partir das 18h deste sábado (11), com duração de 1h40

10.10.25 8h00

Círio 2025

Grupo Liberal leva a grandiosidade do Círio de Nazaré ao Pará, Brasil e mundo

Cobertura multiplataforma destaca a religiosidade da devoção à padroeira dos paraense, Nossa Senhora de Nazaré

10.10.25 6h00

Vai rolar um especial?

Fábio Porchat confirma presença pela 1ª vez no Círio de Nazaré e pede dicas

O apresentador do programa "Que história é essa, Porchat?" vai participar da procissão e pediu ajuda nas redes; internautas destacam tacacá, maniçoba e as chuvas de Belém

09.10.25 15h48

MAIS LIDAS EM BELÉM

SORTE NO JOGO!

Morador do bairro do Tenoné, em Belém, aposta R$ 3 e ganha mais de R$ 1,6 milhão na Lotofácil

O sorteado conseguiu levar o prêmio sozinho após realizar apenas uma aposta simples com 15 números

14.10.25 15h04

PORTAL

TRF1 reconhece legalidade do Portal da Amazônia em Belém após 20 anos de discussão ambiental

Com 2,2 quilômetros de extensão, o Portal da Amazônia é um dos principais pontos de lazer da orla da capital paraense

14.10.25 12h57

BELÉM

Após o Círio, expectativa em Belém se volta para a COP 30

Os feirantes começam a se preparar para receber visitantes do mundo todo e elaboram estratégias para atrair clientes

14.10.25 8h00

Círio

Fábio Porchat assiste Trasladação e ganha comenda Amigo da Chiquita em Belém

"Tem de ver e sentir para falar do Cirio, é impactante", disse humorista

12.10.25 0h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda