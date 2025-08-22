Obra de renovação da rede elétrica será iniciada na avenida Visconde de Souza Franco neste sábado

Neste sábado (23), uma obra de renovação na rede elétrica será realizada pela Equatorial Pará, na avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, no bairro do Reduto, em Belém. A ação faz parte de investimentos para a garantia de uma rede de energia mais estável e moderna à capital paraense, em preparação para grandes eventos que movimentam a cidade, como a COP 30, que será realizada em novembro.

Com a renovação do sistema, além de clientes residenciais, grandes empreendimentos também serão beneficiados, como shopping e policlínicas, conforme explica o Superintendente da Equatorial Pará, Eder Ferreira. “Essa é uma grande entrega que vai beneficiar os bairros do Reduto e Umarizal. A Equatorial está realizando obras em várias regiões de Belém e também de outros municípios tendo em vista o evento, mas são esforços que ficarão e beneficiarão a população por muito tempo. É um legado importante que garante mais energia, desenvolvimento e empregos”, pontuou.

O serviço contempla a troca de 4 km de rede e equipamentos técnicos. O investimento alcança um montante de R$ 1,5 milhão. A previsão de finalização é para o final do mês de setembro, a tempo de atender com sucesso toda a região durante o Círio de Nazaré, conhecido como o “Natal dos Paraenses”.

A obra torna a rede completamente compacta, com uma tecnologia que proporciona maior segurança, redução de interrupções, menor impacto visual, proteção contra furtos e operação remota, ou seja, em caso de ocorrências, será possível transferir cargas com rapidez, estabelecendo o fornecimento em poucos minutos para a população.