'O Liberal na Escola': Alunos da Escola de Comunicação Papa Francisco visitam a redação do jornal

Alunos da Escola de Comunicação Papa Francisco visitaram a Redação Integrada do Grupo Liberal, na tarde desta terça-feira (23). A visita faz parte do programa "O Liberal na Escola", que tem como objetivo auxiliar na formação de leitores críticos por meio de visitas ao jornal. Os alunos foram recebidos pelo Diretor Executivo do Portal OLiberal.com, Carlos Fellip, e pelo Head de Conteúdo, Felipe Melo.

Os alunos estão tendo contato com novos conhecimentos devido à semana profissionalizante que ocorre na instituição. Segundo o professor Elson Santos, responsável pela disciplina de Criação Publicitária, a Escola de Comunicação visa trazer o mercado mais técnico, envolvendo também o rádio e a televisão, a partir da área de produção. O curso é direcionado aos alunos de escolas públicas, que terminaram o ensino médio e que não tiveram condições de ir para uma faculdade.

"A gente queria sair um pouquinho dessa rotina de aula e visitar alguns espaços, já que este é o mês em que é comemorada a Semana da Comunicação. Nós queremos passar um pouco dessa parte técnica atual, profissional e mercadológica para os alunos, pois já demos a teoria na sala de aula e agora precisamos mostrar a parte prática", disse o professor.

Elson afirma que a experiência de visitar a redação é importante para os alunos. "Nós também estamos vendo a parte das multiplataformas e multimídia. Por isso achei que era bem interessante trazer eles para cá, pois a gente sabe que o jornal passa por várias mudanças e a gente precisa ter esse outro olhar da redação", pontuou.

Carlos Fellip conta que o exercício do jornalismo na era da informação é um desafio diário e que precisa se renovar. "Ver a nova geração empenhada em ingressar na área da comunicação é, igualmente, fundamental para a eficácia deste processo de aprimoramento", comentou.

(*Vitória Reimão, sob supervisão do Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)