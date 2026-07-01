Novo Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro terá obras iniciadas ainda este ano

O Governo do Pará oficializou, na noite desta terça-feira (30), a assinatura do termo de fomento que garante a construção do novo Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Belém. O documento, firmado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult), assegura o início das obras ainda este ano e reforça o compromisso da gestão estadual com a preservação do patrimônio cultural e religioso paraense.

O investimento ocorre pouco mais de um mês após o reconhecimento da Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Pará. A celebração religiosa, realizada semanalmente há cerca de 80 anos, reúne milhares de fiéis na capital e é considerada uma das maiores manifestações de fé do Estado.

Durante a cerimônia de assinatura, o secretário de Estado de Cultura, Bruno Chagas, destacou que a iniciativa representa mais um passo na valorização das tradições religiosas e culturais do Pará. "É muito importante para o Governo do Estado reconhecer esse espaço, que reúne mais de 40 mil pessoas todas as terças-feiras. Trata-se de um movimento que mobiliza a cidade de Belém e expressa a fé do nosso povo. O Governo reconheceu a novena como patrimônio cultural imaterial do Pará e, agora, firma essa parceria com a Igreja para preservar, manter e ampliar esse patrimônio, garantindo a execução das obras do novo santuário", afirmou.

Segundo o pároco Cledivan Brito, o repasse dos recursos será fundamental para que a construção seja iniciada ainda este ano. "Esse repasse é fundamental porque permitirá o início das obras. Sem esse apoio, dificilmente conseguiríamos começar a construção tão cedo. É uma obra necessária, que atenderá um grande número de pessoas que encontram aqui não apenas apoio espiritual, mas também acolhimento e fortalecimento para enfrentar os desafios da vida", ressaltou.

A assinatura do termo também foi comemorada pelos fiéis. Devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Maria do Socorro Contente destacou que a comunidade aguardava o investimento para viabilizar a obra. "Nós realmente precisávamos dessa reforma e o nosso pároco assumiu essa missão com muita dedicação. A comunidade vem realizando rifas e outras ações para colaborar. Esse investimento chegou no momento certo. Somos muito gratos à nossa governadora", afirmou.

Voluntária da paróquia, Elizabeth Rocha ressaltou a importância do santuário para a comunidade católica. "Para nós, esse santuário representa tudo. É aqui que fazemos nossas orações, agradecemos pelas graças alcançadas e fortalecemos nossa fé. É um lugar muito especial para todos nós", disse.

Construída em 1960, a atual igreja é um dos principais espaços de devoção católica do Pará. Todas as terças-feiras, a tradicional Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro reúne milhares de pessoas, consolidando-se como uma das maiores manifestações religiosas do Estado.