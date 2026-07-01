Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Novo Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro terá obras iniciadas ainda este ano

O investimento ocorre pouco mais de um mês após o reconhecimento da Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Pará

O Liberal
fonte

Novo Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro terá obras iniciadas ainda este ano. (Foto: Ag. Pará)

O Governo do Pará oficializou, na noite desta terça-feira (30), a assinatura do termo de fomento que garante a construção do novo Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Belém. O documento, firmado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult), assegura o início das obras ainda este ano e reforça o compromisso da gestão estadual com a preservação do patrimônio cultural e religioso paraense.

O investimento ocorre pouco mais de um mês após o reconhecimento da Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Pará. A celebração religiosa, realizada semanalmente há cerca de 80 anos, reúne milhares de fiéis na capital e é considerada uma das maiores manifestações de fé do Estado.

Durante a cerimônia de assinatura, o secretário de Estado de Cultura, Bruno Chagas, destacou que a iniciativa representa mais um passo na valorização das tradições religiosas e culturais do Pará. "É muito importante para o Governo do Estado reconhecer esse espaço, que reúne mais de 40 mil pessoas todas as terças-feiras. Trata-se de um movimento que mobiliza a cidade de Belém e expressa a fé do nosso povo. O Governo reconheceu a novena como patrimônio cultural imaterial do Pará e, agora, firma essa parceria com a Igreja para preservar, manter e ampliar esse patrimônio, garantindo a execução das obras do novo santuário", afirmou.

Segundo o pároco Cledivan Brito, o repasse dos recursos será fundamental para que a construção seja iniciada ainda este ano. "Esse repasse é fundamental porque permitirá o início das obras. Sem esse apoio, dificilmente conseguiríamos começar a construção tão cedo. É uma obra necessária, que atenderá um grande número de pessoas que encontram aqui não apenas apoio espiritual, mas também acolhimento e fortalecimento para enfrentar os desafios da vida", ressaltou.

A assinatura do termo também foi comemorada pelos fiéis. Devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Maria do Socorro Contente destacou que a comunidade aguardava o investimento para viabilizar a obra. "Nós realmente precisávamos dessa reforma e o nosso pároco assumiu essa missão com muita dedicação. A comunidade vem realizando rifas e outras ações para colaborar. Esse investimento chegou no momento certo. Somos muito gratos à nossa governadora", afirmou.

Voluntária da paróquia, Elizabeth Rocha ressaltou a importância do santuário para a comunidade católica. "Para nós, esse santuário representa tudo. É aqui que fazemos nossas orações, agradecemos pelas graças alcançadas e fortalecemos nossa fé. É um lugar muito especial para todos nós", disse.

Construída em 1960, a atual igreja é um dos principais espaços de devoção católica do Pará. Todas as terças-feiras, a tradicional Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro reúne milhares de pessoas, consolidando-se como uma das maiores manifestações religiosas do Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Novo Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro terá obras iniciadas ainda este ano
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Serviço

Correios inauguram Ponto de Coleta no bairro da Sacramenta, em Belém

Ampliação tem como objetivo aproximar os serviços postais da população

23.06.26 12h00

COPA DO MUNDO

Onde assistir Brasil x Haiti em Belém? Veja locais para acompanhar o jogo da Copa do Mundo

Diversos pontos de Belém terão telões e programação gratuita para acompanhar Brasil x Haiti pela Copa do Mundo nesta sexta-feira (19)

18.06.26 23h24

Setor hoteleiro

Hotéis de Belém registram alta de 30% na procura com Dia dos Namorados, Copa e festas juninas

Pacotes que vão de R$ 170 a R$ 1.155 para atrair clientes durante o mês de junho

05.06.26 11h41

Rodízios

Comida paraense e empadas: rodízios expandem cardápios e criam novas experiências em Belém

Empreendedores investem em formatos criativos de consumo livre para ampliar clientela e fortalecer marcas

17.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

URGENTE!

Avenida Liberdade é interditada após asfalto ceder em Belém

Segundo a Seinfra, a medida é temporária e tem como objetivo permitir a execução dos serviços de recuperação da via

28.06.26 16h16

COPA 2026

Jogo Brasil x Japão: veja o que abre e fecha em Belém na segunda-feira (29)

Confronto pela segunda fase (16 avos de final) da Copa do Mundo modifica horários de repartições, agências bancárias e shoppings

27.06.26 16h09

SUSTO!

Jacaré é encontrado dentro de bueiro no bairro do Curió-Utinga, em Belém

O Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) ainda não conseguiu fazer o resgate segruro do animal

28.06.26 19h31

BELÉM

Instituto Confúcio abre inscrições para nova turma gratuita do curso de mandarim em Belém; confira

A formação é gratuita, presencial e ministrada por professores nativos chineses, proporcionando aos participantes uma experiência de aprendizado da língua aliada ao contato com a cultura chinesa

29.06.26 15h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda