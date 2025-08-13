Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Novo poço no Benjamin Sodré vai reforçar abastecimento para cerca de 19 mil pessoas

Obra vai reforçar o abastecimento nos bairros Cabanagem e Parque Verde, garantindo mais segurança hídrica para Belém

Agência Pará

 A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) iniciou a perfuração de um novo poço profundo no Sistema de Abastecimento de Água Benjamin Sodré, em Belém. A obra vai garantir mais segurança e regularidade no fornecimento de água para cerca de 19 mil moradores dos bairros Cabanagem, Parque Verde, Conjunto Benjamin Sodré, comunidades Sideral, Bom Jesus, Bom Futuro, além dos residenciais Enéas Resque e Viver Independência.

De acordo com a Cosanpa, a nova estrutura se tornou necessária após a desativação de um dos poços que abastecia a região, comprometendo a capacidade de atendimento do sistema. Agora, com a obra em andamento, a expectativa é melhorar significativamente o abastecimento, especialmente em áreas que enfrentam maior demanda e crescimento populacional.

“Nosso compromisso é garantir que cada morador tenha acesso à água de qualidade todos os dias. Este novo poço é uma resposta direta às necessidades da população e ao crescimento da região, reforçando a segurança hídrica de milhares de famílias. Estamos investindo para que o abastecimento seja cada vez mais eficiente e confiável.”, reforçou o presidente da Cosanpa, José Fernando de Mendonça Gomes Júnior.

As máquinas para avaliação do solo já estão em operação no local. Os serviços começaram pela escavação e instalação da parte estrutural, etapa fundamental para garantir a segurança e a durabilidade do poço. A perfuração vai atingir, inicialmente, 250 metros de profundidade, com uma vazão estimada entre 180 e 200 metros cúbicos de água por hora, volume suficiente para ampliar a capacidade de atendimento de todo o sistema.

Segundo o engenheiro sanitarista da Cosanpa, João Diego Nylander, o novo poço deve entrar em operação ainda neste semestre, proporcionando mais estabilidade e qualidade no abastecimento.

“A nova estrutura será fundamental para ampliar a capacidade de fornecimento. O que se espera é que essa obra beneficie, principalmente, as comunidades dos bairros Cabanagem e Parque Verde, que estão localizadas próximas a Av. Independência. Mas todas as residências atendidas pelo Sistema de Abastecimento de Água Benjamin Sodré serão alcançadas, reforçou o engenheiro sanitarista da Cosanpa, João Diego Nylander.”
 

Novo poço no Benjamin Sodré

Governo do Pará

cosanpa
Belém
