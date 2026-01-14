Novo Ecoponto é inaugurado para receber materiais recicláveis, entulhos e eletrônicos

Um novo espaço foi inaugurado para a população de Belém descartar corretamente os entulhos e materiais recicláveis. A Prefeitura Municipal de Belém (PMB) inaugurou o primeiro Ecoponto da capital, localizado na avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta. A expectativa é que os novos espaços consigam melhorar a política de gestão de resíduos sólidos da cidade, contribuindo para a redução do descarte irregular e a melhoria da limpeza urbana. O local funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

Dentre os materiais que serão aceitos estão entulhos de construção, móveis, eletrodomésticos, pilhas, papelão, plásticos. O local aceitará tanto resíduos inertes, quanto recicláveis. O local não aceitará lixo doméstico. Esse tipo de material continuará a ser recolhido normalmente pela coleta domiciliar diretamente na casa da população nos bairros de Belém.

O líder comunitário Marco Pinheiro, de 60 anos, da Associação de Moradores da Área Dois (Amad) - Comunidade Malvinas, está muito contente e espera que o espaço mude a realidade de descarte irregular crônico do espaço. “As nossas expectativas são as melhores, porque infelizmente aqui é um ponto crítico. Era muito entulho de todo tipo de natureza. Cachorro, gato morto, um ponto de mau cheiro. Era um vetor de doenças. Passava aqui aquele mau cheiro com um monte de entulho neste canto”, destacou.

De acordo com ele, o bairro já chegou a ter 22 pontos de descarte de lixo. O trabalho da comunidade do bairro da Sacramenta junto com o poder público municipal conseguiu extinguir 20 pontos. Um dos últimos que ainda tirava o sono dos moradores era onde está o Ecoponto. “O nosso papel vai ser de agente de mudança. Nós vamos divulgar para a comunidade onde ela pode descartar esses entulhos, esse material inservível para eles. Já conversei que vamos fazer um mutirão e panfletagem para conscientizar o povo”, afirmou.

A operação do Ecoponto contará com a parceria da Cooperativa de Catadores de Reciclagem do Bem (Cooperbem) (Carmem Helena/ O Liberal)

A operação do Ecoponto contará com a parceria da Cooperativa de Catadores de Reciclagem do Bem (Cooperbem), responsável pela triagem e destinação correta dos materiais. O trabalho fortalece a reciclagem e a inclusão produtiva. A unidade beneficiará moradores da Sacramenta, Telégrafo, Curió-Utinga e bairros vizinhos. A presidente Altamira Fiel, de 50 anos, reforça que todos irão se beneficiar.

“A expectativa é que os moradores tenham a consciência que devemos sempre separar o nosso lixo para reciclagem. Porque quanto mais separar, mais vai diminuir lá no lixão, e também não vai causar mais enchentes.O lixo não vai para os bueiros. Vão ter benefícios tanto para as pessoas que vão descartar material reciclado, como também para nós - as cooperativas. A gente reutiliza, a gente transforma e também contribui muito com a alimentação das famílias”, destacou.

A inauguração integra a programação de aniversário da cidade de 410 anos. O prefeito Igor Normando esteve na inauguração. “Esse é um momento importante para a cidade. A gente sabe que Belém, infelizmente produz muito resíduo, se produz muito lixo em Belém, que não contava com Ecoponto. Hoje, eu tô me entregando o maior ecoponto da Região Metropolitana de Belém e talvez um dos maiores do nosso Estado. Esse é o primeiro dos tantos outros que nós vamos fazer na cidade. Isso em parceria com as cooperativas de catadores”, reforçou.

O prefeito reforçou que a população e os carroceiros poderão levar materiais para serem descartados no Ecoponto. “Esse é um momento importante, onde a população, ao invés de jogar tudo na rua poderá jogar resíduos que são recicláveis. Vão poder vir aqui no Ecoponto e fazer a descarga correta para que as cooperativas possam selecionar aquilo que tem a capacidade de ser reciclado. Esperamos que isso possa não só tirar lixo da rua, tirar o entulho da rua, mas garantir também a comida na mesa de muitos trabalhadores”, afirmou..

De acordo com a Secretária Executiva de Inclusão Produtiva, pertencente à Sezel, Pamela Massoud, a capital paraense possui 207 pontos de descartes mapeados. Na busca de solucionar o problema, a gestão municipal estudou experiências de outras capitais. A expectativa é que até o final do semestre sejam instalados de 15 a 20 ecopontos pela capital paraense. As instalações devem ocorrer uma por distrito. Cada espaço custa aos cofres públicos de R$ 300 a R$ 350 mil.

“A ideia foi a gente oferecer lugares para a população oferecer lugares para descartar esse entulho. A gente tem hoje o Disk Entulho que funciona por lei, até a população tem direito a gratuidade até um metro cúbico. E a gente ouvia muito a reclamação que a população tinha como descartar e colocar esses resíduos e notava que sempre estava nas beiras de canais e esquinas. Então a ideia foi espalhar ecopontos pela cidade”, destacou.